El València s'enfrontarà al Celta de Vigo en huitens de final de Copa

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 14:00h

L’eliminatòria obrirà l’any a Mestalla el 4 de gener i la tornada serà l’11 a Balaídos



Javier Cid / València.



El Celta de Vigo serà el rival del València CF en els huitens de final de la Copa del Rei després del sorteig que s'acaba de celebrar a la seu de la RFEF a la Ciutat del Futbol de Las Rozas a Madrid. El partit d'anada es disputarà dimecres 4 de gener a Mestalla, on l’equip obrirà un any que desitgen que siga millor que aquest 2016 i l’encontre de tornada de huitens de final es disputarà dimecres 11 de gener a Balaídos.



Així mateix, al sorteig ha anat en representació del València CF el delegat i exjugador Juan Cruz Sol, que ha afirmat que, "a nosaltres, ens fa molta il·lusió aquesta competició i lluitarem per ella".



La Copa del Rei és l’últim títol que va guanyar el València l’any 2008 i és una competició que agrada molt a Mestalla. Si l’equip anara ben encaminat en aquest torneig, de segur que els aficionats recobrarien eixa empenta pel seu equip últimament diluïda pels mals resultats.



La resta d'aparellaments de huitens de final de Copa del Rei són:

Alcorcón - Córdoba CF

Athletic- FC Barcelona

Real Madrid - Sevilla FC

RC Deportivo -Alavés

Real Sociedad - Vila-real

Osasuna - Eibar