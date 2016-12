PilotaVeu i la Plataforma per la Llengua s’uneixen per la pilota valenciana

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 16:00h

Les dos entitats formalitzaren un conveni de col·laboració

El trinquet Pelayo fou l’escenari escollit perquè la Plataforma per la Llengua, a través del delegat Manuel Carceller, i el diari digital PilotaVeu, representat per l'editor del portal informatiu, Moisès Vizcaino, signaren un conveni, el passat dimecres, per a col·laborar en la difusió, promoció, formació i informació de la pilota valenciana com el nostre esport autòcton.



Els objectius del conveni inclouen la difusió de la història, l’evolució, les modalitats existents i l’actualitat informativa del món de la pilota valenciana. La Plataforma i PilotaVeu s'han compromès per a fomentar el coneixement del valencià en l’àmbit d’aquest esport, tot posant en valor el vocabulari específic i fent un ús acurat de la llengua. Les entitats també volen impulsar activitats educatives, formatives o artístiques relacionades amb la pràctica de la pilota, especialment entre els joves i les joves.



El portaveu de la Plataforma per la Llengua, Manuel Carceller, ha explicat que "la pilota és un mitjà més per vertebrar territorialment el País Valencià i per fomentar les relacions entre les comarques valencianes i també entre els països de parla catalana". PilotaVeu i la Plataforma podran realitzar activitats conjuntes i col·laborar amb activitats pròpies de cada entitat. Mentre estiga en vigor este conveni marc, les entitats intercanviaran enllaços i bàners a les seues pàgines web.





Manuel Carceller i Moisès Vizcaino signen el conveni. Foto: Ulisses Ortiz