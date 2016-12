Alumnes del Liceu Francès de Madrid fan un documental inspirats per 'Les Mamàs Belgues'

Diumenge, 25 de desembre de 2016 a les 00:00h

El documental Les Mamàs Belgues, realitzat pel belga Sven Tuytens, ha inspirat un grup d'estudiants del Liceu Francès de Madrid, que prepara ja la seua pròpia producció adaptada per a participar en un concurs europeu.La història de les voluntàries belgues que van treballar en l'Hospital Militar d'Ontinyent durant la Guerra Civil espanyola va ser projectada davant 320 alumnes del 3r curs d’Educació Secundària del Liceu Francès de Madrid el passat mes de novembre; una iniciativa que setmanes després es va repetir en el Liceu Frances de València pel seu caràcter pedagògic.Aquest documental amb recorregut internacional, tal com va publicar en aquest enllaç La Veu , ha servit a dos professors de Literatura i Història del Liceu Francés per a motivar els seus alumnes i animar-los a rodar la seua pròpia producció i crear “un projecte d'índole humanista”, segons han qualificat.