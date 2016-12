Els alumnes valencians aprenen agricultura ecològica amb la Gallina Ecolina

Dilluns, 26 de desembre de 2016 a les 09:30h

Una trentena de col·legis públics de la demarcació de València ja coneixen la Gallina Ecolina, el personatge protagonista d'un conte en el qual els més menuts descobreixen en què consisteix l'agricultura ecològica. Aquesta publicació forma part del projecte de col·laboració educativa signat per l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de València, que dirigeix la diputada Mercedes Berenguer, i la Unió de Llauradors i Ramaders en 2015, tal com explica aquesta administració en un comunicat.La publicació es distribueix durant una jornada de treball en els col·legis amb els xiquets dels cursos de Primària, en la qual a més se'ls explica de forma didàctica i divertida en què consisteixen els productes ecològics i quines són les principals varietats autòctones. “L'objectiu és que els xiquets entenguen les repercussions de les seues accions a l'hora d'alimentar-se i que aprenguen a ser crítics amb el menjar del seu entorn”, ha explicat Mercedes Berenguer.La diputada ha avançat que 'Ecolina a les Aules', que és com es diu la iniciativa, “seguirà el pròxim curs visitant les aules de tots els centres educatius que vulguen unir-se”.En aquest sentit, la diputada, que ha participat en diverses de les xarrades impartides en els col·legis, ha assenyalat la importància del programa “per a començar una cadena d'informació que arribe a la resta de membres de les família i influir en els criteris que els pares tenen en compte a l'hora de fer la compra i també en els menús dels menjadors escolars”. Així mateix, Berenguer ha subratllat la repercussió d'aquesta campanya “en l'economia local, en el medi ambient i en la mateixa salut”.Tal com concreta la Diputació de València al seu comunicat, els principals objectius del programa són acostar els aliments ecològics als xiquets, fer-los reflexionar sobre els beneficis del consum de productes locals, conèixer el calendari de productes autòctons de temporada, fomentar el treball en equip, ajudar-los al fet que aprenguen quina és la millor alimentació per a la seua salut i per al medi ambient, a més de crear un canal de comunicació amb les famílies perquè canvien els hàbits no saludables i fomentar el consum d'aliments ecològics i locals en els menjadors escolars.