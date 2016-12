El temporal provoca unes pèrdues provisionals de 210 milions al País Valencià

Dissabte, 24 de desembre de 2016 a les 00:00h

Es calcula la meitat de la collita perduda que estava sense assegurar. La majoria de les pèrdues són el cultius, però també en infraestructures agràries i hidràuliques, aqüicultura, ramaderia i parcs naturals

Les fortes pluges de novembre i desembre han causat unes pèrdues provisionals d’almenys 209 milions d'euros a les comarques del nostre país, en la seua majoria, el 80%, en cultius. Si bé aquesta quantitat pot incrementar-se. A més, el temporal també ha provocat pèrdues en infraestructures agràries i hidràuliques, aqüicultura, ramaderia i parcs naturals i altres.

RedactaVeu / València



Almenys uns 209 milions d’euros en pèrdues. Són les xifres provisionals oficioses de les pèrdues causades pels recents temporals de pluja i vent registrades des de finals del mes passat fins al 20 de desembre a les comarques valencianes.



La consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, va mantenir ahir una primera reunió amb representants d'organitzacions agràries per a avaluar els danys en els cultius causats per les fortes pluges i als quals se'ls ha informat de l'acord del Consell per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges.



A més de cultius, el temporal ha provocat pèrdues en infraestructures agràries i hidràuliques (15-20), aqüicultura, ramaderia, parcs naturals i altres (5%). No obstant açò, ha assenyalat que aquesta quantitat pot incrementar-se perquè hi ha camps on encara no es podia accedir i que hauran de completar-se a més amb l'afectació en camins forestals, accessos, instal·lacions i altres infraestructures hidràuliques, la valoració de les quals encara no ha finalitzat.





Cítrics



El cultiu més afectat ha sigut el cítric ja que les pluges han danyat més de 368.000 tones de fruita, un 9% de la previsió de collita, la qual cosa suposa unes pèrdues de 117 milions, sobretot en la fruita de la primera part de la campanya de cítric que estava pendent de recol·lectar.



Per açò, Cebrián ha explicat que és necessària la cooperació de tots els operadors econòmics en la cadena de valor del sector citrícola per a recuperar la normalitat i seguir proveint els mercats tradicionals en les millors condicions de qualitat. A més, ha apuntat que cal esperar a veure com evoluciona la fruita que ha quedat en l'arbre per a saber la seua incidència en els preus. Així mateix, les pluges han tingut efectes perjudicials en el caqui i les hortalisses.



No obstant açò, ha destacat que les pluges també han tingut efectes positius. Així, ha millorat la qualitat de l'aigua, que es trobava amb alta salinitat en zones de la demarcació d'Alacant i València i sobre els cultius de secà. També han propiciat una major humitat en capes superficials i profundes del sòl.



Cal que totes les administracions “vagen de la mà”



Cebrián ha destacat la importància que les Diputacions col·laboren, sobretot a ajudar els municipis més xicotets a fer els peritatges dels danys, i que “totes les administracions vagen de la mà” per a fer front a les conseqüències d'un temporal que ha sigut “molt perjudicial”.



De la mateixa manera, ha ressaltat la importància de reflexionar sobre el paper de les Confederacions Hidrològiques, tant durant l'emergència com de les obres “fonamentals” de prevenció d'inundacions que han d'escometre's perquè “hi ha un dèficit d'inversió” a les nostres comarques.



Preocupa “l’alt nivell de cultius sense assegurar”



Enfront d'aquesta situació, ha destacat que han atès les peticions de les organitzacions agràries i procediran a la rebaixa ja dels mòduls, traslladaran als municipis la proposta d'IBI rústic en parcel·les conreades, estudiaran acords amb bancs perquè faciliten préstecs als agricultors afectats, i agilitaran les ajudes. A més, ha recordat els 25 milions pressupostats per a potenciar la subscripció d'assegurances per als agricultors mitjançant la subvenció parcial del cost del segur, mentre que l'Estat “ha baixat la seua contribució”.





Sobre aquest tema, ha comentat que és “molt preocupant” l'alt nivell de cultius que està sense assegurar, es calcula que prop del 50%. A més, s'està estudiant per a ampliar i actualitzar les cobertures. També ha ressaltat que l'experiència anterior permetrà agilitar la concessió d'ajudes i que es resolguen al més prompte possible. El decret d'ajudes aprovat pel Consell dóna un termini de 45 dies als ajuntaments afectats per a presentar les seues estimacions de danys.



Aquests informes s'avaluaran per part d'una comissió tècnica, presidida pel director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, i formada pel sotsdirector general d'Emergències, així com per una persona amb rang mínim de cap de servei designades per cada conselleria o departament competent. Aquesta comissió realitzarà una estimació pressupostària amb càrrec al Fons de Contingència per a l'exercici 2017, que se sotmetrà a l'aprovació pel Consell i “en molt breu termini de temps comencen les obres”.



En el cas de superar-se la dotació pressupostària prevista, es podrà establir un prorrateig entre totes les actuacions finançables, que s'imputaran a càrrec del Fons de Contingència per a l'exercici 2017.



