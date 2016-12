Demanen a Consum que prohibisca la venda d’entrades per al Marenostrum 2017

Dissabte, 24 de desembre de 2016 a les 00:00h

‘Som Horta d'Alboraia’ i les entitats i partits - Compromís, C’s, EU, Podem i ERPV- que s'oposen al Festival Marenostrum presentaren aquest passat dimecres davant la Direcció General de Consum, un escrit en què adverteixen del “perill” que es repetisca la mateixa situació que el passat any si el festival Marenostrum, “de nou, no disposa dels permisos necessaris”.Segons aquestes entitats, a hores d'ara, el facebook del festival assegura haver venut els 5.500 abonaments llançats amb descompte , “afirmació que les mateixes autoritats de consum deurien investigar i que posem molt en dubte”. En tot cas, denuncien, “s'han posat a vendre abonaments a un festival que no disposa de cap permís definitiu i que ni tan sols ha presentat el projecte i la documentació necessària per a obtindre els permisos necessaris”.En l’escrit presentat davant de Consum es demana que “en prevenció que es tornen a repetir els esdeveniments de juliol de 2016”, les autoritats autonòmiques de Consum “prohibisquen” la venda d'abonaments del Marenostrum experience 2017 “mentre el festival no dispose de tots els permisos definitius, o es garantitze amb total seguretat la devolució de les quantitats abonades, entenent que aquesta és la pràctica habitual en qualsevol altre tipus de negoci”.