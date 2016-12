València obri dos primers trams d’1,5 quilòmetres de l'anell ciclista

Dissabte, 24 de desembre de 2016 a les 09:30h

Els usuaris de bicicleta de la ciutat de València estan d’enhorabona. L’ Ajuntament de València obri aquest dissabte dos trams de l'anell ciclista de la ronda interior de la ciutat que s'han acabat aquest mateix divendres, segons fonts de la Regidoria de Mobilitat Sostenible. La ciutadania de València, d'aquesta manera, ja disposa d'un total d'un quilòmetre i mig, aproximadament, d'aquesta nova infraestructura ciclista, que circula per la calçada i segregada per complet dels cotxes.Un dels dos trams és el que va des de Guillem de Castro a l'altura del carrer d'Àngel Guimerà fins al Pont de les Arts, a l'altura de l’IVAM, on enllaça amb uns metres de carril bici ja existent. L'altre tram és el que va des del Pont del Real fins a la plaça de Tetuán, a l'altura del carrer de la Pau.El regidor Giuseppe Grezzi ha recordat que el col·lectiu València en Bici va reclamar l'anell ciclista des de fa més de 20 anys. Aquest té previst realitzar un passeig de celebració amb bicis a les 11.00 hores aquest dissabte, que ix des del MuVIM i que recorrerà el nou tram d'anell ciclista fins a l’IVAM.