Albiol demana la dimissió ‘immediata’ de Pedro Agramunt al Senat i a la UE

Dissabte, 24 de desembre de 2016 a les 11:00h

“El càncer de la corrupció del PP sembla que estén les seues ramificacions per Europa”, denuncia la portaveu d’Esquerra Unida a Brussel·les

Un informe d’European Stability Initiative destapa que el règim de l’Azerbaidjan presumptament va pagar comissions a canvi d’informes favorables del Consell d’Europa en matèria de drets humans.

RedactaVeu / Brussel·les



“Que Agramunt immediatament oferisca explicacions públiques convincents, o que immediatament abandone els seus càrrecs públics com a senador i com a president de l’assemblea del Consell d’Europa”.



Aquesta és la contundent exigència que, després que s’haja conegut la implicació del senador del Partit Popular Pedro Agramunt en una presumpta xarxa de suborns de la Unió Europea, ha realitzat la portaveu d’Esquerra Unida a Brussel·les Marina Albiol per a qui “si es confirma allò que sosté l’informe ‘La diplomàcia del caviar’, estaríem possiblement davant d’un dels pitjors casos de corrupció internacional a la Unió Europea”.



Albiol lamenta que “una vegada més, trobem un alt càrrec del PP com a possible protagonista de la trama” i considera que “el càncer del model de corrupció del Partit Popular sembla estendre les seues ramificacions per les institucions europees”. Per això des d’Esquerra Unida exigeixen “ja” que “s’esclarisca les possibles implicacions d’Agramunt, o bé que abandone els seus càrrecs a l’Administració, tant l’estatal com l’europea”.



Suborns a canvi d’informes favorables en matèria de drets humans



L’informe, elaborat per l’organització European Stability Initiative, indica que el règim de l’Azerbaidjan presumptament va pagar comissions a canvi d’informes favorables del Consell d’Europa en matèria de drets humans.





“Presumptament, gràcies a aquests informes favorables aconseguits a base de possibles suborns, es va aconseguir que Europa considerara el país com un dels territoris prioritaris on desenvolupar projectes amb finançament de les institucions europees –explica Marina Albiol-, i amb això, s’ha projectat la construcció d’un llarg gasoducte amb un cost calculat de 45.000 milions de dòlars que travessarà l’Azerbaidjan i Turquia. Una vegada més -



La portaveu d’EU a l’Eurocambra, a més, demana a la Fiscalia espanyola que es pose en contacte amb la Justícia italiana, la qual està investigant el polític democristià Luca Volontè per possibles suborns del règim azerbaidjanès. La mateixa organització que ha elaborat aquest informe ja en va fer un que vinculava Volontè amb Agramunt, segons Esquerra Unida, “i per tant creiem necessari que la Fiscalia de l’Estat espanyol comprove i investigue aquests indicis per esclarir la possible trama”.



“Presumptament, gràcies a aquests informes favorables aconseguits a base de possibles suborns, es va aconseguir que Europa considerara el país com un dels territoris prioritaris on desenvolupar projectes amb finançament de les institucions europees –explica Marina Albiol-, i amb això, s’ha projectat la construcció d’un llarg gasoducte amb un cost calculat de 45.000 milions de dòlars que travessarà l’Azerbaidjan i Turquia. Una vegada més - tal com va denunciar Esquerra Unida a la defensora del Poble Europeu -, sorgeixen els interessos energètics al centre de un possible cas de corrupció que torna a tocar el PP”.La portaveu d’EU a l’Eurocambra, a més, demana a la Fiscalia espanyola que es pose en contacte amb la Justícia italiana, la qual està investigant el polític democristià Luca Volontè per possibles suborns del règim azerbaidjanès. La mateixa organització que ha elaborat aquest informe ja en va fer un que vinculava Volontè amb Agramunt, segons Esquerra Unida, “i per tant creiem necessari que la Fiscalia de l’Estat espanyol comprove i investigue aquests indicis per esclarir la possible trama”.