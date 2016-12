Demanen suport a la Unesco per aconseguir més presència de la música en l'educació

Diumenge, 25 de desembre de 2016 a les 13:30h

La Societat per a l'Educació Musical de l'Estat Espanyol (SEM-EE) ha demanat a la Unesco el seu suport per a instar el Govern espanyol i els governs autonòmics al fet que la música tinga una adequada presència en el sistema educatiu, un assumpte que té previst plantejar a Íñigo Méndez de Vigo, ministre d'Educació, Cultura i Esport, en una reunió que ha sol·licitat i en la qual també abordaria les recerques, estudis i accions que està duent a terme l'associació, així com les possibles col·laboracions i sinergies amb el seu departament.La petició a la Unesco s'ha cursat a través d'Ulrike Haneman, coordinador d'alfabetització de l'organisme internacional, després d'una trobada de la presidenta de la SEM-EE, Ana M. Vernia, amb aquest responsable. Aquesta associació, que pertany i representa l'Estat espanyol a la Societat Internacional per a l'Educació Musical (ISME), promou diverses iniciatives i accions en defensa de la música perquè considera que la LOMCE no aprofita el valor d'aquesta assignatura, malgrat les prestigioses recerques d'universitats espanyoles, europees i americanes que constaten els beneficis que reporta en el rendiment educatiu, tal com indica la SEM-EE en un comunicat.En la situació actual s'obri una oportunitat i un escenari polític propici per a aconseguir un acord que blinde l'educació musical, segons la SEM-EE. Aquest assoliment seria coherent amb els postulats de la ISME, per la qual cosa advoca per un consens que tinga en compte la importància de la presència dels ensenyaments artístics en el sistema educatiu per la seua capacitat de vertebració pedagògica.