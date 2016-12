Un regidor de C’s abandona el ple de Castelló perquè s'utilitza el català

Dissabte, 24 de desembre de 2016 a les 13:15h

L'últim ple municipal de l'any de l'Ajuntament de Castelló ha estat marcat per una picabaralla lingüística, tal com recull el digital eldiario.es . El portaveu de Ciutadans, Vicente Vidal, va abandonar la sessió després que la tinent d'alcalde, Ali Brancal, utilitzara el català per respondre una pregunta del públic que li havien formulat en castellà. Vidal va considerar una "qüestió d'educació" que Brancal no responguera en la mateixa llengua amb què se li havien adreçat i va marxar de la sala indignat. "Si se li ha preguntat en castellà, per què no respon en castellà?", va etzibar indignat, abans d'abandonar el ple.Era la primera vegada que el ple del consistori obria un torn de paraula per a permetre que el públic també poguera intervenir. La polèmica va esclatar a la tercera intervenció, quan la portaveu local de la PAH va demanar explicacions durant més de tres minuts al govern municipal per la seua manca d'eficàcia a l'hora de combatre els desnonaments. L'activista va utilitzar el castellà, però Brancal, regidora per Compromís i responsable de l'àrea d'Habitatge, va començar a contestar-li en català. En aquell moment, el representant de Ciutadans la va interrompre: "És que no entenem els dos idiomes?", li va demanar i, després de renyar-la, va marxar de la sala expressant la seua indignació.No era el primer estirabot que Vidal havia protagonitzat durant el ple. El portaveu taronja ja havia mostrat la seua disconformitat per la manera com l'alcaldessa, la socialista Amparo Marco, gestionava les intervencions dels regidors. També s'havia sulfurat pocs minuts abans, quan el ple va discutir i aprovar una moció antitaurina que Vidal va considerar "insultant".