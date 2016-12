Enguany el Festivern sorprèn amb una 'entraeta' de Moros i Cristians

Diumenge, 25 de desembre de 2016 a les 00:00h

El Festivern està en plena preadolescència, perquè enguany fa 12 anys, consolidant-se en la ubicació de Tavernes de la Valldigna. Per a aquesta edició, que donarà la benvinguda al 2017, es comptarà per primera vegada amb una 'entraeta' de Moros i Cristians, per així “acostar i obrir una festa tradicional de la comarca, a totes i tots aquells festiverners que vénen d'altres punts”, tal com expliquen en la pàgina web d'aquest festival.L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna juntament amb l'organització del mateix festival convoquen per al dissabte 31 de desembre a les 11.30 hores la primera ‘Entraeta’ Festivernera de Moros i Cristians que comptarà amb la participació de tres bandes de música i la participació de tots els festiverners que s'animen, tal com anuncien en la web del festival: “Vingueu amb la vostra esquadra, filà o penya i participeu”.El guió de l'acte serà el següent, les dues primeres bandes seran per a les esquadres que vinguen vestides amb el vestit oficial de la seua filà i la tercera serà per a la gent sense vestimenta morocristiana. En acabar l’'entraeta', les bandes interpretaran la marxa mora Ximo a la plaça de l’Ajuntament abans del vermut musical. Per poder participar l'organització demana que tant si es vol desfilar com si es vol reforçar les bandes o la colla de dolçaines cal inscriure's al correu info@festivern.com posant a l'assumpte 'Entraeta'.