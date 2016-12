Els grups que canten en valencià triomfen en reproduccions a Barcelona

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 00:00h

De nou Spotify ofereix llistes d'interès per saber on s'escolta quin tipus de música. Si fa unes setmanes La Veu va publicar la música que fa diferent València amb La Gossa Sorda en els destacats (on continua estant, ja que la llista s'actualitza setmanalment), ara una de les novetats és que si s'entra a l'apartat d'informació de cada artista hi ha una secció anomenada “On se l'escolta” on es mostra una llista de les ciutats on més es reprodueixen cançons del grup o músic en qüestió, on també s'indica la quantitat d'oients per cadascuna de les poblacions, així com els oients mensuals del grup.Per això en La Veu la curiositat ens ha pogut i hem investigat una mica per comprovar grups com La Gossa Sorda o Obrint Pas en quines ciutats s'escolten més.Fent una revolada general es pot veure com els grups valencians que canten en llengua pròpia que compten amb un gran nombre de reproduccions tenen majoritàriament Barcelona com la ciutat on més se'ls escolta. També en alguns casos es veu com la segona d'aquesta llista és Madrid, que intercanvia aquesta posició amb València, segons cada cas. Qüestió que sorprèn, ja que la lògica indueix a pensar que en la capital de l'Estat espanyol no es parla massa valencià, tot i que arran de la gran mobilitat per qüestions de feina que actualment es viu, comença a intuir-se una de les raons. A més, altres raons són les quantitats poblacionals de què disposen Madrid i Barcelona, on hi ha gent de moltes parts, i com no, hi haurà valencians. També en el cas de la ciutat comtal té una mica més de sentit, ja que es comparteix la llengua, no sent el mateix cas que en Madrid, deixant entreveure que els que escolten aquests grups allà són valencians que viuen fora de la seua terra. Una altra conclusió que s'extrau és que tal com baixen les reproduccions mensuals del grup, hi ha una tendència al fet que el cap i casal siga la primera de la llista.