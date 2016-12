El Govern valencià destina 2,5 milions a projectes de lluita contra la pobresa en 2017

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 00:00h

RedactaVeu / València



La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà el pròxim any 2017 un total de 2,5 milions d'euros per a finançar programes d'acció comunitària, d'entitats locals i entitats sense ànim de lucre del País Valencià, “amb els quals es pretén atendre les persones o unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat”, segons fonts d’aquest departament que dirigeix Mónica Oltra.

“Es tracta d’una de les línies que més s'havia reforçat enguany, amb un total de 2 milions d'euros, que duplica la quantitat consignada en 2015, quan es van destinar 1.100.000 euros, però que en 2017 tornarem a incrementar aproximadament un 25 per cent per a donar cabuda a la participació de les entitats locals”, ha anunciat la directora general d'Inclusió Social, Helena Ferrando.Amb aquesta línia pressupostària se subvencionen projectes i actuacions d'exclusió social i de lluita contra la pobresa, dirigits a la cobertura de les necessitats bàsiques i a la intervenció psicosocial per a afavorir l'emancipació, autonomia personal i inclusió social i laboral. Ferrando recorda que el Consell va decidir acabar amb les línies nominatives que concedien les ajudes de forma arbitrària per a substituir-les per una ordre en la qual aquells que ho desitjaren podien presentar-se en igualtat d'oportunitats, i en la qual se sol·licita com a requisit que, en tots els projectes, “sempre tinguen personal tècnic treballant”. Així mateix, es potencia d'una banda el voluntari, “però per una altra també que existisquen professionals per a realitzar la intervenció social.En els pressupostos de 2017, la conselleria ha creat una nova línia de finançament, denominada municipis inclusius, a través d'una ordre de subvencions per a estimular la implantació dels plans d'inclusió i cohesió social municipals o d'entitats locals, que comptarà amb 500.000 euros.