Atacs feixistes a les seus de Podem i EUPV d’Elx

Dilluns, 26 de desembre de 2016 a les 10:30h

De nou els actes vandàlics dels grups feixistes tornen a mostrar la seua cara més amarga i covard durant aquestes festes nadalenques. Així, les seus de Podem Esquerra Unida del País Valencià a Elx (Baix Vinalopó) han sigut víctimes de pintades de simbologia nazi en els últimes jornades.La seu de Podem a la localitat il·licitana va ser objecte d’un acte vandàlic durant la passada nit de Nadal, mentre que la d’EUPV també va aparèixer amb pintades feixistes en la seua façana ahir diumenge, segons han denunciat a les xarxes socials ambdós formacions polítiques.Podem i EUPV han condemnat aquestes pintades de simbologia feixista realitzades “perquè volen sembrar l’odi i estan en contra de la democràcia”. Des de Podem Elx han alertat que “no hi ha lloc en la nostra societat per a la violència” i “tenim clar que no passaran” i des d’EUPV indiquen: “Alguna cosa estem fent bé que els molesta tant”.