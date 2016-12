Mor el cantant i compositor britànic George Michael als 53 anys

Dilluns, 26 de desembre de 2016 a les 11:45h

El cantant i compositor britànic George Michael ha mort als 53 anys. “Amb enorme tristesa podem confirmar que el nostre estimat fill, germà i amic George ha mort pacíficament a sa casa –al comtat d’Oxfordshire, al sud-est d’Anglaterra- durant el període nadalenc”, ha assenyalat el representant de l’artista, que ha demanat “privacitat i respecte” per a la família de George Michael.Icona pop durant els 80 i els 90, Georgios Kyriacos Panayiotou –d’origen grec- ha venut més de 100 milions de discs durant quatre dècades de carrera musical com a membre del duo ‘Wham’ i en solitari. Va guanyar dos premis Grammy i seus són temes clàssics del pop com ‘Faith’, ‘Careless Whisper’, ‘Whake me up before you go go’ o ‘Last Christmas’. De fet, el seu primer àlbum de l'any 1987, Faith, fou un dels més venuts de la història, i el primer àlbum que aconseguí sis singles al top 5 als Estats Units.L’última actuació de George Michael a Barcelona va ser el 27 de setembre del 2011, en la gira europea de ‘Symphonica: The Orchestral Tour’.