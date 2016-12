El PSPV demana que Port Saplaya tinga parada en el rodalies València-Castelló 

Dilluns, 26 de desembre de 2016 a les 12:45h

El PSPV s’ha sumat a les a les reivindicacions de l' Ajuntament d'Alboraia (l’Horta Nord) i sol·licita a través d'una Proposició No de Llei que el Consell reclame al Govern espanyol la construcció d'un baixador en la línia de FFCC rodalies València-Castelló en la zona de Port Saplaya. La petició també contempla la instal·lació d’una passarel·la per a l'accés als vianants, carril bici i aparcament dissuasori per a vehicles privats.La línia de rodalies de FFCC València-Castelló discorre pel terme d'Alboraia a escassos metres dels nuclis de Port Saplaya i Patacona. La PNL pretén obtenir el suport del parlament valencià per a secundar la proposta realitzada per a aquest municipi així com el suport del Consell perquè sol·licite al Govern espanyol la construcció d'aquest baixador.Es tracta d'una iniciativa presentada per les diputades socialistes Sandra Martín i Mercedes Caballero en les Corts i que pretén donar suport a una proposta realitzada des de l'Ajuntament d'Alboraia i el seu objectiu “és donar servei als nuclis de platja d'aquest terme municipal millorant la mobilitat i aportant altres alternatives al cotxe” ha explicat Mercedes Caballero. Segons ambdues diputades, es tracta d'una iniciativa que afectaria més de 9.000 residents que, ara per ara, estan empadronats en aquests dos nuclis residencials de platja com són Port Saplaya i Patacona i que en els períodes vacacionals s'incrementa notablement.Per la seua banda, l'alcalde de la localitat d'Alboraia, Miguel Chavarría, que va acompanyar les diputades socialistes en el registre d'aquesta PNL, ha agraït el suport rebut per part del grup al mateix temps que s'ha mostrat “esperançat” perquè aquesta iniciativa tire endavant ja que suposarà un important revulsiu per a la localitat.El projecte també suposaria la recuperació de l'antic baixador Magistre, desaparegut en els anys 80, però a més, segons ha explicat la diputada Mercedes Caballero, “aquesta nova connexió suposaria aprofitar una infraestructura pròxima com és el rodalies per a donar serveis a milers de veïns i descongestionar així una de les vies amb més trànsit en època estival com és la V-21”.