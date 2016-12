Esquerra Unida exigeix a Moragues mesures per impedir nous atacs feixistes

Dilluns, 26 de desembre de 2016 a les 13:15h

El coordinador general d'EUPV condemna els atac patits en la seu d’aquesta formació i de la de Podem d'Elx per l'extrema, i insta la Delegació de Govern espanyol perquè adopte “les mesures necessàries” per a impedir que aquest tipus d'accions “es repetisquen”

El coordinador general d' EUPV , David Rodríguez, ha denunciat que la seu de la formació d'esquerres a Elx ha sigut “víctima d'un atac d'un grup d'extrema dreta” que ha realitzat pintades en la façana de l'edifici, i també a la façana de Podem Elx.“Els autors han escrit en la persiana la direcció de la pàgina web de la Falange i les paraules feixistes ‘Arriba España’, acompanyades de simbologia franquista com el del jou i les fletxes, fet que suposa un atac antidemocràtic en tota regla i que condemnem de manera taxativa”, ha afirmat Rodríguez. Davant aquesta situació, el dirigent ha instat la Delegació de Govern espanyol al fet que adopte les mesures necessàries per a impedir que aquest tipus d'accions es repetisquen.Rodríguez, que ha traslladat la seua solidaritat també a la resta de formacions polítiques que han sigut víctimes d'aquests atacs, ha insistit que són aquests grups “els que se situen en la violència i obscurantisme que sempre ha caracteritzat l'extrema dreta”.

Des d’EUPV, condemnen aquest tipus d'atacs “totalment injustificats” contra una formació política democràtica com és Esquerra Unida del País Valencià i, al mateix temps, es solidaritzen “amb els nostres companys i companyes de Podem d'Elx per l'agressió en forma de pintades” que han patit durant el cap de setmana passat.El coordinador d'EUPV ha insistit en la importància de l'actuació de les autoritats perquè cesse aquest tipus de vandalisme i que aquests fets no se seguisquen reproduint.