Ximo Puig optarà a la reelecció com a secretari general del PSPV

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 09:00h

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciat que es presentarà a la reelecció com a líder dels socialistes valencians.Així ho ha avançat el cap del Consell en una entrevista concedida a la Cadena SER , en la qual ha confirmat que presentarà la seua candidatura per a ser triat de nou secretari general del PSPV.En aquest sentit, ha considerat que és "bastant obvi que liderar en aquestes condicions la Generalitat exigeix tenir un lideratge clar en el partit". "És la millor aportació que podem fer a la governança de la Comunitat", ha asseverat.A Puig se li ha preguntat també pel Congrés Federal del PSOE i per si tem les conseqüències del seu "activisme" en el procés que va acabar amb l'eixida de l'exsecretari general del Partit Socialista Pedro Sánchez.Sobre aquesta qüestió, el president ha subratllat que "no ha sigut molt actiu" contra Pedro Sánchez i que "el desacord" que va mantenir amb era, sobretot, a causa de la negativa de Ferraz a la candidatura conjunta pactada al Senat que defensava el líder valencià."No he sigut especialment actiu, em dedique bàsicament a la Generalitat i a intentar reposicionar la Comunitat Valenciana des del punt de vista del seu prestigi, a alçar la hipoteca reputacional i a transformar la seua economia perquè els ciutadans valencians tinguen el seu dret al treball", ha resolt. Per açò, ha postil·lat que cooperarà amb el seu partit però que el partit no és ara la seua gran prioritat.