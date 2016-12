La Generalitat demana al Govern espanyol una solució per al Dret Civil Valencià

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 11:00h

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha remès una carta al ministre de Justícia espanyol, Rafael Català, per a sol·licitar-li una reunió amb l'objectiu de tractar la situació creada després de les sentències del Tribunal Constitucional que han invalidat diferents lleis aprovades per les Corts i que desenvolupen el dret civil foral valencià. En la missiva, el conseller recorda que la competència de la Generalitat per a conservar, desenvolupar i modificar el Dret Civil Foral Valencià, tal com reconeix l'Estatut d'Autonomia, que no ha sigut objecte de cap recurs ni qüestionament jurídic ni polític.Alcaraz assenyala la voluntat del Consell d'obrir una via de diàleg amb el Govern espanyol "per a poder complir el que estableix l'Estatut d'Autonomia", segons apunta en la carta que ha remès al ministre Rafael Catalá.El conseller pretén traslladar al ministre de Justícia que en l'agenda de la reforma constitucional "s'incloga un article que possibilite que les comunitats autònomes que així ho desitgen puguen elaborar i desenvolupar part del seu dret civil, com el de família o successions".Per a Alcaraz, "no té sentit que unes comunitats autònomes puguen desenvolupar el dret civil i unes altres, com el cas de la valenciana, no puguen fer-ho, perquè suposa no solament un greuge comparatiu sinó una font potencial d'inseguretat jurídica".En aquest sentit, ha posat l'accent que l'Estatut d’Autonomia "ha sigut buidat de contingut després de les sentències del Tribunal Constitucional que, encara que acatem no compartim, han declarat inconstitucionals diferents lleis aprovades per les Corts que desenvolupaven el nostre dret civil, quedant vigent en l'actualitat només una norma en matèria de dret agrari".El conseller de Transparència ha explicat que, si la resposta del ministre Catalá és ràpida i la data de la reunió ho permet, "es realitzarà una trobada prèvia amb els parlamentaris valencians en les Corts Generals per a expressar la posició valenciana en aquesta matèria".Així mateix, Alcaraz ha apuntat que també amb caràcter previ a la trobada amb el ministre de Justícia, es reunirà la Comissió de Codificació de Dret Civil Valencià, òrgan institucionalment creat i format per juristes, per a obtenir l'assessorament adequat i necessari en aquesta matèria.