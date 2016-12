El Festivern prepara tres dies de concerts, esports i diversió per acomiadar l’any

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 00:00h

El Festival d’hivern de les comarques centrals valencianes tindrà lloc des del dijous 29 de desembre fins al dissabte 31 a Tavernes de la Valldigna



RedactaVeu / Tavernes de la Valldigna.



Queden pocs dies perquè comence la 12a edició del Festivern a Tavernes de la Valldigna. El festival d’hivern de les comarques centrals valencianes comptarà amb la zona d’acampada, oberta des de dijous 28, segons informa l’organització.



Els esports tornen a tindre cabuda dins del festival. Així doncs, es celebrarà un campionat de raspall, un torneig de bàsquet i de futbol sala, però la principal novetat en aquesta vessant esportiva del Festivern és la primera edició d’un torneig de “petanca extrema” on s’afegiran noves regles per fer les partides “més emocionants i divertides”, afirmen, tenint en compte que “les variants afectaran sols a la forma de llançar i aniran complicant-se tal com avance la competició”.



Pel que fa a la gastronomia, el Festivern comptarà novament amb el seu tradicional concurs de paelles (el 31 al migdia), i en el mateix sentit, la nit de cap d’any ofereixen l’opció de celebrar el Sopar popular, organitzat pels Greixers de Castelló de Rugat i la FACA de Carcaixent (Festes Alternatives de Carcaixent)





Zona d'acampada. Festivern 2015-2016. Foto: Mel Media-Festivern.



Entre la part musical i les tradicions més nostrades es desenvoluparà el Correbars amb la Xaranga Mecànica pels carrers de Tavernes de la Valldigna (divendres 30), mentre que per primera vegada, dissabte 31 a les 11.30h tindrà lloc la primera “entraeta festivernera de moros i cristians” on tres bandes de música posarà les marxes a les esquadres i colles que hi vulguen participar. Com a colofó, les tres agrupacions musicals interpretaran a la plaça de l’Ajuntament, la marxa del mestre Ferrero: Ximo, que donarà pas al “vermut musical”.





Concurs de paelles del Festivern 2015-2016. Foto: Mel Media-Festivern.



Grups i escenaris: Los Chikos del Maíz s’acomiada.



Els concerts nocturns són l’epicentre del festival, però des de fa diverses edicions, s’han fet un lloc destacat els concerts a boqueta nit. Així, trobem tres escenaris, un per cada dia, amb diferents concerts.



Dijous 29 a la Casa de la Cultura (19.00h) actuarà El petit de Cal Eril i seguidament Xavi Sarrià amb Feliu Ventura portaran a l’escenari el darrer espectacle basat en les seues respectives novel·les. De nit, els concerts es traslladen a la Carpa del Festivern, on dijous actuaran a partir de les 23h Herba Negra, Kontaminació Acústika, Skatuttipresto, Sva-Ters i la Fístula Vallkànika.





La Gossa Sorda al Festivern de 2015-2016. Foto: Mel Media-Festivern.



Divendres 30, la Carpa del Festivern acollirà concerts des de les 17h, començant per Inèrcia, per l’escenari passaran Tesa, Animal, Voltor, Atzembla, Ebri Knight, Buhos, La Raíz, Mellow Mood, The Dance Crashers, Tremenda Jauria i tancarà la nit Escala i Corda Dj’s.



Dissabte 31, després de l’”entraeta festivernera de moros i cristians”, a la plaça Major tindrà lloc el vermut musical (13h), on actuaran la Rondalla Primer de Maig, Esir i Truc. La música en directe tornarà a partir de les 17.15h a la Carpa del Festivern amb la Trocamba Matanusca, Pirat’s Sound Sistema, Mafalda, Itaca Band, New York Ska-jazz Ensemble i Atupa. Tot s’aturarà per seguir les campanades que deixaran pas al nou any 2017 que tornarà a estar adobat de música amb el concert de comiat dels escenaris de Los Chikos del Maíz, i a continuació, la nit seguirà amb els concerts d’Auxili, Talco, Train to Roots, Dr. Prats, i a punt del trenc d’alba, posarà l’últim so Dj Plan B.