Una guia pràctica i completa sobre el pàdel escrita per un monitor valencià

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 12:30h

El valencià Jose Javier Remohí ha escrit aquest llibre que és una enciclopèdia d’aquest esport de moda

L'autor valencià a la llibreria Soriano, on també es pot comprar el llibre.

Javier Cid / València.



El llibre Lo esencial del Pádel. Nivel iniciación y medio és un llibre escrit pel monitor de pàdel professional José Javier Remohí que li ha dut més de dos anys d’intens treball, però que per fi podem tindre al nostre abast. Aquest llibre pretén ser una guia pràctica per als jugadors de pàdel que estan començant i volen aprendre totes les tècniques tant físiques, com esportives i psicològiques.



Un aspecte destacable d'aquest llibre és que els conceptes i idees són clares, concises i de fàcil assimilació, utilitzant un llenguatge col·loquial i proper tal com t'ho comunicaria un monitor de pàdel, ja que el mateix escriptor es dedica a això professionalment.



Així mateix, el contingut respon a allò més essencial del pàdel, plantejat d'una forma original perquè puga arribar a tots els públics. En definitiva, un llibre interessant i atractiu tant per als jugadors com per als monitors de pàdel.



A més, aquest llibre està fonamentat en quatre pilars bàsics com ara la tàctica en defensa, atac i contraatac, una completa i adequada fonamentació tècnica; l’aspecte psicològic i mental plantejat mitjançant consells i orientacions de caràcter pràctic; per últim, un apartat dedicat a un esport nascut arrel del pàdel com ara el màdel, modalitat a mà inventada pels germans Sentandreu. En definitiva, un conjunt d’aspectes tàctics, tècnics, psicològics i de condició física que ajudaran l’usuari a gaudir del pàdel mentre aprenen els consells bàsics i essencials.





El llibre del qual parla l'article.



El llibre, que va ser publicat arrel d’una sèrie de material que va rebre Remohí, ha ocasionat un treball de dos anys i mig per part de l’escriptor valencià. Remohí, natural d’Aldaia, llicenciat en Educació Física i monitor de nivell 1 de la federació, està disposat a fer la segona part del llibre en el futur per la bona acollida que està tenint aquest primer exemplar, que acaba d’eixir i que es pot comprar a



Es tracta d'un llibre ple de color, imatge i infografia per facilitar la lectura i amenitzar-la amb l'objectiu que el lector assimile millor els conceptes. El llibre ja el tenen molts dels millors professors de pàdel que han vist en ell una guia molt útil i completa per arrodonir les seues classes amb conceptes i tècniques a vegades difícils de sintetitzar en paraules.





Remohí en la llibreria París València, on també es pot adquirir el llibre. Fotografia: Jose Javier Remohí.