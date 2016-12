El Magnànim presenta el llibre ‘La violència política contra les dones (1936-1953)’

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 12:30h

El llibre d’Antoni Simó i Ricard Camil Torres pretén fer justícia amb aquelles dones valencianes que patiren presó en la guerra i la postguerra



València.



La presentació, que va tindre lloc en el Col·legi Major Rector Peset, va ser introduïda per Vicent Ferri, cap de publicacions de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, qui destacà el gran treball d’investigació dut a terme per Antoni Simó i Ricard Camil Torres i que té com a resultat el nou llibre del Magnànim, La violència política contra les dones (1936-1953).



El cas de la privació de llibertat en la demarcació de València, en el qual els autors parlen de la situació de milers de dones valencianes a la presó, tant durant el període republicà com en el franquista, revelant les diferències d’ambdues etapes i recaptant informació sobre la procedència, l’edat o la filiació política de les empresonades.



Tot seguit fou el torn de la professora i escriptora Carme Miquel que va incidir en la importància de “posar ulls, boca, cara i noms a milers de les dones que foren privades de llibertat i patiren tota classe d’injustícies” durant la Guerra Civil i la postguerra. Ricard Camil Torres agraí al Magnànim el fet d’haver apostat per un llibre com aquest, tan necessari per a la memòria de la societat valenciana.



Pel seu costat, Antoni Simó, l’altra meitat d’aquest tàndem d’investigadors, contà de primera mà com va començar el projecte, com van enfrontar-se a la lectura i estudi dels milers d’arxius, fitxes i dossiers de totes les dones empresonades en aquella època i com van ser els dos anys que dedicaren a la recol·lecció de les dades als arxius emmagatzemats a la presó de Picassent.



El llibre, publicat dins de la col·lecció Estudis Universitaris, ja es pot adquirir a les llibreries.