El raïm del Vinalopó espera la seua gran nit

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 00:00h

Dos de cada tres grans de raïm que es consumiran durant la Nit de Cap d'Any a tot l'Estat espanyol procedeixen del Vinalopó. Açò es tradueix en unes 2.000 tones de raïm, la qual cosa significa que durant les 12 campanades s'ingeriran 2 milions de quilos de raïm del Vinalopó.Així ho ha destacat el delegat del Govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, que ha visitat aquest dimarts la Cooperativa Agrícola Montfort (Vinalopó Mitjà) de gran tradició i amb 38 anys d'experiència en la producció i comercialització de raïm de taula."Prova de l'èxit i qualitat és que dos de cada tres grans de raïm que es consumeixen en la Nit de Cap d'Any en tot el país procedeixen del Vinalopó, unes 2.000 tones de raïm, la qual cosa significa que durant les 12 campanades s'ingeriran 2 milions de quilos de raïm en bossa del Vinalopó", ha subratllat el delegat del Govern espanyol. També ha destacat la importància d'aquest sector que genera 13.000 ocupacions en la zona des de mitjan novembre i que exporta a països d'Europa, Àfrica i Canadà i Emirats Àrabs.Moragues ha traslladat el suport del Govern estatal a aquest sector, afectat per les pluges torrencials de la setmana passada, a través del president de la cooperativa, Vicente Alberola i del president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Raïm de Taula en bossa Vinalopó , Pepe Bernabeu, presents en la visita.En aquest sentit, el delegat ha recordat que a l'últim Consell de Ministres, del passat 23 de desembre, es va declarar el País Valencià zona afectada greument per una emergència, la qual cosa permet accedir a un gran ventall d'ajudes per a pal·liar danys en produccions agrícoles".Paral·lelament, Moragues ha informat que la Delegació de Govern "ha activat el Grup de Treball específic de la línia d'assegurances de Raïm en què, de la mà de la Denominació d'Origen i amb els productors, es van a analitzar els danys del temporal".A més, ha recordat que l'Assegurança Agrària és una "prioritat" dins de la política agrària del Govern espanyol, així com "una eina eficaç i fiable en la gestió de riscos no controlables derivats dels fenòmens meteorològics".Des de la Delegació de Govern valenciana es desenvolupa un important treball en el si de la comissió Territorial d'Assegurances Agràries, i s'ha constituït un Grup de Treball específic de la línia d'assegurances de Raïm de taula.