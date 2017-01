Adequació per als visitants del jaciment iber Puntal dels Llops d’Olocau

RedactaVeu / Olocau.



El Museu de Prehistòria de València, conjuntament amb l’Ajuntament d’Olocau, l’Agència Valenciana de Turisme i l’Exèrcit de Terra, han executat un pla d’adequació del jaciment arqueològic del Puntal dels Llops, ubicat en un dels contraforts meridionals de la Serra Calderona a Olocau. Aquestes actuacions han estat visitades pel diputat de Cultura, Xavier Rius, en la jornada de reobertura de l’assentament als visitants, acompanyat per l’alcalde d’aquesta localitat del Camp de Túria, Antonio Ropero, i representants del Ministeri de Defensa espanyol.



Xavier Rius ha valorat que amb els treballs escomesos “l’assentament del Puntal dels Llops esdevindrà un jaciment emblemàtic de les formes de vida i defensa dels ibers”, a l’hora que ha reivindicat aquest tipus de millores “per a realçar el valor del nostre patrimoni cultural oblidat durant molt de temps”. Així mateix, el diputat de Cultura ha destacat la col·laboració entre les diferents administracions públiques “per a la recuperació, preservació i conservació d’un jaciment d'altíssim valor arqueològic”, ha indicat.



Sota la direcció tècnica de l’arquitecte municipal, Jaime Dolz, i la supervisió científica del Museu de Prehistòria de València, els treballs efectuats en aquest assentament iber, que només durant el 2016 ha rebut més de 9.000 visitants, han consistit en la creació d’una àrea d’accés que defineix i delimita l’espai amb valor patrimonial, en el qual s’han instal·lat nous panells informatius i s’han habilitat àrees de descans i miradors que incrementen el valor patrimonial de l’espai. Al jaciment s’ha intervingut per millorar la seguretat i la qualitat de les visites. En concret, destaca l’alçat parcial de la torre que corona aquesta primigènia fortalesa amb acer corten, a més de construir un element dissuasiu per evitar que es puga ascendir fins a la mateixa, i permetre entendre millor les característiques de l’assentament original. Unes actuacions emmarcades dintre del pla d’adequació per ordenar les visites al jaciment i millorar els recursos per a la seua interpretació.



Helitransport de l’Exèrcit



Les actuacions efectuades han comptat amb la intervenció de l’Exèrcit de Terra, que durant els dies 12 i 21 de novembre va efectuar un total de 12 viatges amb helitransport des de la base "General Almirall" de Marines, per tal de transportar material divers (senyalització, estris per a la construcció, equips auxiliars, etc.) fins a l’assentament arqueològic. El suport aeri es va prestar per part de les Forces Aeromòbils de l'Exèrcit de Terra (FAMET), amb un helicòpter de càrrega Chinook, a conseqüència de la difícil càrrega del material per terra. En aquesta cooperació per preservar un jaciment d'altíssim valor arqueològic, també varen intervenir la Comandància Militar de València i Castelló, l'Ajuntament d'Olocau, el Parc Natural de Serra Calderona, el Museu de Prehistòria de València, la Diputació de València i diverses autoritats i organismes militars.





Xavier Rius al jaciment del Puntal dels Llops.



Millor exemple de talaia defensiva



El poblat iber de "Puntals dels Llops" constitueix un assentament arqueològic datat entre el segle V i el segle II aC i ubicat en els contraforts de la Serra Calderona, que constitueix una mena de fortalesa que formà part del sistema defensiu i de vigilància del territori de la ciutat ibèrica d’Edeta. Està considerat un dels millors exemples de talaia defensiva de l’època, integrada per un conjunt de 17 habitacions que s’obrin a una via central que recorre longitudinalment l’assentament, amb muralla i coronat amb una torre que la defineixen com a fortalesa.