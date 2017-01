Compromís reivindica la creació de jutjats del Penal permanents a Alzira, Torrent i Paterna

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 00:00h

La diputada de Compromís a les Corts, M. Josep Ortega, ha presentat una proposta per tal que el Parlament valencià inste el Ministeri de Justícia a reformar la vigent Llei Orgànica 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i de Planta Judicial per avançar en el procés de descentralització de l'Administració de Justícia, “amb l’objectiu de crear, amb caràcter permanent a les ciutats d'Alzira, Torrent i Paterna, els jutjats del Penal necessaris per a garantir un servei públic pròxim i de qualitat”, tal i com es pot llegir en un comunicat emès per la coalició.Segons Ortega, “el Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en la seua reunió de 20 de setembre de 2006, va disposar que dit òrgan es constituïra a la ciutat d'Alzira i despatxara els assumptes de la seua competència corresponents als partits judicials d'Alzira, Ontinyent i Xàtiva, des de la seua entrada en funcionament, que es va produir el 30 de desembre de 2006. Però el passat 1 de desembre, la Comissió Permanent del CGPJ va acordar deixar sense efecte la creació d’aquest jutjat a Alzira i que torne permanent a la seu judicial de València”.A més, la diputada continuava explicant que “una situació semblant és la que s’ha produït als jutjats del Penal 17 i 18 de València que estan a Torrent i Paterna, respectivament, i que despatxen els assumptes de la seua competència corresponents als partits judicials d’ambdues poblacions. Ara, la intenció del CGPJ és deixar també sense efecte la referida constitució en Paterna i Torrent d’aquests jutjats i fer que tornen, de forma permanent, a la seua seu de València, igual que ha passat amb el Jutjat Penal 15 d'Alzira”.Des de Compromís reconeixen que “amb aquest panorama cal una revisió en profunditat de la Llei Orgànica 38/1988, de Demarcació Judicial i de Planta Judicial, ja que es tracta d'una norma totalment desfasada que, si bé ha sigut modificada en alguns aspectes, no respon adequadament a les noves necessitats d'una societat avançada, pel que fa a aspectes com la descentralització judicial i la proximitat a la ciutadania en la prestació dels serveis”, en paraules d'Ortega.És per això que “la revisió de la Llei de Demarcació Judicial i de Planta Judicial hauria de permetre la presència dels jutjats Penals necessaris a les ciutats d'Alzira, Paterna i Torrent i que prestaren servei als partits judicials de Xàtiva, Ontinyent i Alzira, Paterna i Llíria, i Torrent, tal com ho fan els jutjats Penals número 15, 17 i 18 donada la quantitat d'assumptes judicials que generen, el pes poblacional dels municipis afectats i la seua distància respecte de la capital provincial”, ha conclòs la diputada i alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega.