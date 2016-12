Compromís al Senat considera aquest any, el del 'menyspreu' cap als valencians

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 00:00h

Els senadors valencians assenyalen que "el PP ha destapat el seu veritable rostre amb el maltractament fiscal, a la nostra economia, voluntat política, dret civil i infraestructures, cosa que impedeix afrontar amb optimisme la nostra recuperació".

Els senadors de Compromís, Jordi Navarrete i Carles Mulet, han fet balanç de l'any que està a punt d'acabar i l'han qualificat de "nefast" per a les perspectives i pretensions dels valencians, tal i com expliquen en un comunicat, on es continua argumentant que això és gràcies a la contribució de “les polítiques continuistes del Partit Popular”, que governen a nivell estatal i que segons els senadors de la coalició "contrasta amb les noves formes, polítiques actives de millora de les condicions de les persones, bona gestió econòmica i tarannà del Govern del Botànic"."L'any que acaba, ha estat", remarquen els senadors de la coalició "l'any del menyspreu, del ressentiment cap a la nostra autonomia per haver perdut el Govern i l'acarnissament amb una precària inversió pública, un injust sistema de finançament, el boicot a les nostres normes, acció política i qüestions simbòliques".Navarrete i Mulet continuen argumentant que "hem vist, amb impotència, com les formacions progressistes han estat incapaces d'argumentar un model il·lusionant, assistit a les incomprensibles bandades d'un PSOE capaç de pactar amb Ciutadans i permetent un govern del PP, el mateix partit que ha liderat la corrupció política i que s'enfronta a un llarg rosari de càrrecs", han afegit.A més, posen de manifest que l'actual govern estatal "no és sensible cap a les nostres necessitats", que concretem com les de l'àrea mediterrània, les necessitats en infraestructures com ara el Corredor Mediterrani, carreteres, obres en matèria hidràulica "però tampoc cap a altres qüestions més simbòliques per a nosaltres. Actuen contra la nostra voluntat de ser, l'Estatut d'Autonomia que volem, contra el nostre dret civil i no dubten a fer-nos xantatge amb el deute, el dèficit, el FLA o qüestionant la posada en marxa de la futura RTVV".Per a Mulet i Navarrete "el 2017 hauria de suposar un canvi d'actitud per a un PP que no té prou suports, obrir vies de diàleg i tractar-nos com es mereix la nostra autonomia, que està arreglant el desgavell que van deixar els populars, en cas contrari, si persisteix el maltractament, serà molt difícil afrontar amb optimisme la nostra recuperació econòmica", han sentenciat.