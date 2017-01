El 25% dels alumnes valencians té més de 200 llibres a casa, dada per sobre de la mitjana estatal

Diumenge, 1 de gener de 2017 a les 00:00h

El nombre de llibres en la llar és un bon predictor del rendiment en les tres àrees avaluades, encara que no es pot establir una relació causal directa

RedactaVeu / EP / València.



El 25 per cent dels alumnes de 15 anys del País Valencià té més de 200 llibres a casa, un percentatge lleugerament superior a la mitjana estatal, que se situa en el 24 per cent.



Amb aquestes dades, el País Valenciaà és, a més, l'autonomia en la qual el seu alumnat té una major quantitat de llibres en les seues llars, segons revela l'últim informe del Programa d'Avaluació Internacional d'Alumnes de l'OCDE (PISA2015), presentat recentment, que des de l'any 2000 té en compte la variable del nombre de llibres a casa i la relaciona amb els resultats en les proves de Matemàtiques, Lectura i Ciències.



Aquesta és la primera edició de l'informe internacional en la qual participen totes les comunitats autònomes, de manera que es pot establir també una comparació en aquest àmbit. "El nombre de llibres en la llar és un bon predictor del rendiment en les tres àrees avaluades, encara que no es pot establir una relació causal directa", assenyalen els autors del document de l'OCDE.



Apunten que els alumnes amb un nombre de llibres igual o inferior a 10 obtenen una mitjana de 420 punts en Ciències, cosa que els situa en l'extrem inferior del nivell 2 de rendiment (baix). No obstant açò, si el nombre de llibres dels quals disposa l'alumne supera els 200, la seua puntuació mitjana augmenta fins als 542 punts, una diferència de 122 punts.



En la mitjana de l'OCDE aquesta distància de rendiment entre l'alumnat amb més de 200 exemplars a casa i el que compta amb deu llibres com a màxim és menor que a l’Estat espanyol i se situa en els 115 punts.



D'acord amb les dades de l'informe, els alumnes gallecs de 15 anys són els que més llibres tenen a casa, ja que el 33% afirma que compta amb més de 200 exemplars, seguits dels bascos (31%), aragonesos i madrilenys (30%), tots ells per sobre de la mitjana espanyola (24%), tant en dades de l'OCDE i com de la UE (en ambdues, 22%). Per contra, només el 12% dels estudiants canaris disposen d'aquest nombre de llibres en la seua llar.



Els percentatges per comunitats autònomes reflecteixen que, després de Canàries, Andalusia és l'autonomia que presenta una menor proporció d'estudiants amb més de 200 llibres a casa (16%), seguida de Múrcia (17%) i Balears (19%). Prop de la mitjana internacional del 22% se situen Extremadura (20%), Castella-la Manxa (21%) i La Rioja (22%).



En la mitjana estatal (24%) es troben Catalunya i Cantàbria; un poc per damunt, el País Valencià (25%) i Astúries (26%), i, a més distància, Navarra (29%), Aragó i Madrid (30%), País Basc (31%) i Galícia (33%).