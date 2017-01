Mariola Nos parla amb Joan Ramon Sanchis sobre la desfeta del sistema financer valencià

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 00:00h

Aquest desembre, l'Associació Cultural Jaume I de Vinaròs va presentar l'últim llibre de Joan Ramon Sanchis publicat per l' editorial Vincle La desfeta del sistema financer valencià , a la Biblioteca Municipal de Vinaròs. Mariola Nos va aprofitar aquest esdeveniment per entrevistar l'autor i poder així tractar, en part, la temàtica en què el llibre se centra.El llibre il·lustra de manera precisa i per a tots els públics la desaparició de la major part del Sistema Bancari i Financer Valencià, una crònica d'una mort anunciada, resultat d'un full de ruta pactat entre polítics i banquers de dins i fora de València, tal com s'explica a la mateixa pàgina web de l'editorial.