Els Sants Innocents al País Valencià tenen com a protagonistes els enfarinats d'Ibi

Els dia dels Sants Innocents sembla que, actualment, s'ha reduït a algunes notícies falses difoses als mitjans de comunicació, així com a les diferents xarxes socials, cosa que fa que si un va despistat i no sap en quin dia està pot arribar a creure's alguna d'aquestes bromes, tot i que la majoria solen ser tan increibles que et fan caure en quin dia estàs.



Però, al País Valencià hi ha una població que encara té aquesta data, el 28 de desembre, com a dia gran de festa. Aquesta és Ibi (Alcoià) amb 'els enfarinats', tot i que no és l'única, ja que a Xalans (Vall de Cofrents) celebren el 'Dia dels Locos' i a Camp de Mirra (Alt Vinalopó), la 'Festa dels folls', ambdues amb un esperit similar als enfarinats iberuts.





La celebració del dia dels enfarinats d'Ibi, declarada Festa d'Interés Turístic Autonòmic, representa la manera com els insurgents aconsegueixen rendir la població sota el seu mandat. Aleshores, el nou alcalde dels enfarinats pren possessió de la vara de l'alcalde de la població, tot en una representació simbòlica, moment a partir del qual el nou govern local dels enfarinats imposa el nou ordre mitjançant batalles d'ous, farina i coets borratxos, segons es pot llegir a la web del municipi.



Cap al migdia, l'absurd i les excentricitats d'aquest grup d'homes abillats amb les més estrafolàries vestimentes, s'estén per tot el centre urbà de la localitat joguetera on, durant aquest dia, es dediquen a tendir emboscades i enfrontar-se a l'oposició, en una batalla èpica que es repeteix tots els anys.





Enfarinats 2015. Foto: Anna M. Mollà.



Al final d'aquesta particular lluita, l'oposició es doblega als invasors davant l'església de la Transfiguració del Senyor, on es rendeix als enfarinats. Amb la rendició de l'oposició, arriba l'armistici pel qual s'uneixen els dos bàndols enfrontats per a lluitar, ara, per una causa comuna: la recaptació de fons per a l'asil d'ancians Sant Joaquim d'Ibi. La recaptació de l'"impost revolucionari" es realitza entre els establiments comercials de la localitat.



No tot és farina



A la vesprada, com que no tot en aquesta festa és farina, té lloc la dansa, en la qual participen dones vestides amb luxosos vestits, homes coberts amb elegants capes i uns altres peculiars personatges coneguts com "els tapats", que van disfressats de les formes més diverses i coberts amb capa i màscares.





La dansa de 2015. Foto: Anna M. Mollà.



L'últim acte del dia, que té lloc al Pavelló del Poliesportiu, és el "ball del Virrei", en el qual es representen els balls regionals. Si voleu consultar tota la programació de les festes d'hivern d'Ibi, que s'allarguen durant tot desembre, podeu fer-ho en



Xalans



En el cas de la població de la Vall de Cofrents, la celebració també representa una presa de possessió del poder local per part, en aquest cas, 'dels locos', que van fent diferents malifetes al llarg del dia. Aquests solen ser els joves de la quinta que fa la majoria d'edat. El que fan és disfressar-se amb la roba més estrafolària que troben i també es pinten les cares. Per a complementar la seua imatge, utilitzen un garrot, un barret i qualsevol ornament que es puga penjar, tal com s'explica a la web del consistori de Xalans.



Camp de Mirra



'La Festa dels folls' de Camp de Mirra consisteix en una crítica humorística dels diferents esdeveniments de la vida local que, segons expliquen a la web del consistori, es podria definir com una caracterització satírica i burlesca de la societat establerta, en la qual se suplanta la corporació municipal, amb una representació religiosa que nomena nous càrrecs, els quals trastoquen l'ordre establert fent públiques les noves disposicions i imposant sancions a veïns i visitants. Açò ho fam amb sentències com, per exemple, la que segueix:



"multa a qui vaja pel sol,

multa a qui vaja per l'ombra i

multa a qui es quede en casa"





