Els nanos d'Ausiàs March i Estellés s'incorporen al patrimoni festiu de València

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 19:45h

Quatre parelles de nanos que recreen personatges històrics de la ciutat de València s’incorporen al patrimoni festiu de la ciutat, segons ha informat la Regidoria de Cultura Festiva. Així, juntament amb els gegants del rei Jaume I i de na Violant, que ja eren propietat municipal, ara s'afegiran els nanos dels escriptors Ausiàs March i sor Isabel de Villena, el poeta i periodista Vicent Andrés Estellés, l’il·lustrat Antoni Josep Cavanilles, l’escriptor i polític Vicente Blasco Ibáñez, la cantant Concha Piquer, la impressora Antònia Gómez d’Orga i la compositora i pintora Matilde Salvador.“No només recuperem i preservem el patrimoni cultural i festiu de la ciutat sinó que, a més, l’incrementem amb aquestes parelles de nanos que, juntament amb les recreacions gegants de Jaume I i na Violant, obriran cavalcades i desfilades a València, com ara la Cavalcada del Patrimoni, la Gran Fira de València o la Cavalcada de Reis, que podrem gaudir en poc més d’una setmana als nostres carrers”, ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.El disseny i l’execució dels nanos són obra dels artistes fallers José Luis Ceballos i Paco Sanabria, mentre que del vestuari s’ha encarregat Chelo Ruiz (Lúa Media). “Una vegada més demostrem l’aposta que el Govern de la Nau fa per totes les persones i col·lectius que fan grans les nostres festes, tant en el sector pirotècnic i musical com pel que fa als artistes fallers o indumentaristes”, ha destacat Fuset.El regidor ha explicat que les noves parelles de nanos que passen a formar part del patrimoni de tots els valencians i valencianes recreen personatges històrics en consonància amb la temàtica d’enguany per a la Cavalcada de Reis i de l’edició d’Expojove, que convida a fer un viatge per la història de València.També ha recordat que fa només un parell de setmanes ja es va anunciar l’adquisició d’una carrossa que representarà l’estrela d’Orient en la Cavalcada de Reis i que també passa a formar part del patrimoni cultural festiu de la ciutat.