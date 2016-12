Ribó vol repetir com a cap de llista a les municipals del 2019

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 20:45h

Nega problemes en la relació entre els socis de govern



EP / València.



L'alcalde de València, Joan Ribó, ha avançat aquest dimarts la seua intenció de tornar a presentar-se a les primàries de Compromís i de repetir com a cap de llista per a les municipals del 2019 perquè "el més raonable són dues legislatures" seguides, ha dit. "En principi açò ho tinc claríssim per molt que alguns facen especulacions", ha subratllat.



Ribó s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després d'una trobada informal en la seu del grup parlamentari de Compromís, en el qual ha fet balanç d'un any d'"enlairament" de la nova corporació per a afrontar 2017 com una "consolidació" del Govern local.



Fins a huit anys de mandat



Preguntat per si es troba amb ganes d'estar al capdavant de l'ajuntament durant una altra legislatura, el primer edil ha il·lustrat que, si poguera canviar la Constitució, "inclouria un impediment legal com el dels Estats Units de fins a huit anys: el període més raonable per a desenvolupar un projecte". "Més, no", ha remarcat.



En aquest punt, ha assenyalat que el que pot avançar de moment és que "en principi" té intenció de presentar-se a les primàries de la coalició: "Fins a ací (puc dir), que m'escullen ja serà altra cosa".



Per tant, qüestionat per si en el cas que guanyara eixes primàries repetiria per a tornar a liderar l'alcaldia, el primer edil ha reiterat la seua disposició: "Sí, clar. Evidentment, jo em presentaré a les primàries com a cap de llista. Açò, en principi, ho tinc claríssim, per molt que alguns facen especulacions", encara que ha tornat a puntualitzar que "altra cosa és el que decidisca la gent de Compromís i, després, els electors".



"Les primàries serien al gener del 2019, però la voluntat està clara. Ja ho he manifestat en moltes ocasions, amb molta tranquil·litat", ha agregat.



Per a il·lustrar aquesta voluntat d'encapçalar una segona legislatura, Ribó ha comparat un ajuntament amb una papallona que, "quan està comprimida en la crisàlide, li costa un any i mig desplegar-se", el mateix temps que porta al capdavant del consistori. "El canvi que li hem fet a aquesta ciutat és com el canvi de la direcció d'un transatlàntic que no pot girar molt ràpid", ha asseverat.



“Bona relació” amb el tripartit



D'altra banda, preguntat per la relació de Compromís amb els seus socis de govern en l'ajuntament, PSPV i València en Comú, l'alcalde ha assegurat que hi ha "una bona relació", encara que no nega que existeixen "diferents visions i formes d'entendre els problemes", entre els quals ha apuntat la "xicoteta discussió" que va provocar el "famós" IBI per als comerços.



Amb tot, ha insistit que els tres partits estan "d'acord en la majoria dels temes" i "no hi ha problemes seriosos". "A voltes ens demanen més temps per a discutir els temes i, per això, voten en contra en les comissions, com ha passat dues vegades amb València en Comú".