EUPV demana la nul·litat de les immatriculacions de béns de l’Església

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 10:15h

El diputat d'EUPV en el Congrés dels Diputats, Ricardo Sixto, ha anunciat que va a presentar una Proposició No de Llei (PNL) a la Mesa del Congrés per instar el Govern estatal a, sobre la base d'una recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, declarar nul·les totes les immatriculacions de béns de l'Estat espanyol realitzades entre 1998 i 2015 per l'Església Catòlica i a redactar una nova Llei Hipotecària i del Cadastre. Sixto ha explicat que en 1998, i gràcies al dret especial d’immatriculació instaurat pel Govern de José María Aznar, se li permetia, a l'Església Catòlica, anotar propietats al seu nom amb certificacions expedides pels bisbats. “Aquest dret, mantingut incomprensiblement per l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero, va ser, finament, eliminat pel Govern de Mariano Rajoy el passat any amb l'aprovació d'una nova norma davant el malestar que estava provocant entre la societat”, ha dit el diputat valencià.Segons ha afirmat Sixto, “és més que evident que al llarg de més de tres lustres l'Església Catòlica ha realitzat un massiu procés d'apropiació de propietats públiques mitjançant un procés d’immatriculació sota el mandat de diferents governs, tant del PP com del PSOE, i que ha possibilitat aquesta gegantesca operació”. A més, ha afegit que aquest procediment precisament ha sigut qüestionat recentment pel Tribunal Europeu de Drets Humans, el qual posa en dubte el seu rigor jurídic en assenyalar en una sentència que aquest dret d’immatriculació va ser reconegut a l'Església Catòlica “per la legislació espanyola sense justificació aparent”.Per a EUPV, “es tracta d'un fet molt greu, ja que estem parlant de saltar-se la legalitat vigent a Espanya durant tot el segle XIX i part del XX, una legalitat que va portar al fet que l'Estat fora propietari directe, després de diverses lleis desamortitzadores que van assentar la propietat de l'Estat de diversos béns, sobretot de culte que, històricament, havien pertangut a l'Església Catòlica”.No obstant açò −ha continuat el diputat valencià−, “la nefasta gestió duta a terme tant pel PP com pel PSOE durant els últims anys ha portat al fet que l'Església Catòlica haja revertit aquests processos desamortitzadors i aquesta situació, absolutament irregular sota el nostre punt de vista, que només es pot solucionar amb una mesura legal”.Per açò, Ricardo Sixto considera que es fa necessària una nova llei “que desfaça els perversos efectes que va tenir el fet de concedir als bisbes aquest privilegi, qüestionat fins i tot des d'instàncies europees, de la immatriculació i faça revertir aquests efectes retornant aquests béns a l'Estat, que és el seu legítim propietari”.