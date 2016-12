L'Any de la Seda s’acomiada amb la publicació del privilegi que va elevar l'ofici de velluter a art

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 00:00h

La ‘joia històrica’ de l'Arxiu General i Fotogràfic ha sigut editada per l'Alfons el Magnànim en un primer tiratge de caràcter institucional

La Diputació de València ha publicat el Privilegi del rei Ferran el Catòlic que va elevar l'ofici de velluter a art en una obra de caràcter institucional editada per la Institució Alfons el Magnànim, en col·laboració amb l'Arxiu General i Fotogràfic de la Corporació. Aquesta primera edició inclou una transcripció original del privilegi real i un estudi crític del professor d'Història Medieval Germán Navarro.



RedactaVeu / València.



El primer tiratge de la publicació consta de 400 exemplars, que es distribuiran entre les principals personalitats institucionals del País Valencià i experts interessats en l’obra. Així mateix, l'Arxiu provincial i el Col·legi de l'Art Major de la Seda estudien la possibilitat de llançar una segona edició destinada al públic en general per difondre la ja coneguda com a ‘joia històrica’ entre els valencians. L'històric document, que va ser presentat pel president de la Diputació, Jorge Rodríguez, en la clausura del congrés ‘Les rutes de la seda a Espanya i Portugal’, és el privilegi real que conté les ordenances més antigues del Gremi de Velluters de València. Està datat en 1479 i forma part del fons de l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació, que conté més de 6.000 joies documentals com butlles, testaments, llicències i compravendes dels últims huit segles.



“Aquest document adquireix una dimensió especial l'any en què València és capital de la seda i en què es compleix el cinquè centenari de la mort de Ferran II d'Aragó, el rei que va confirmar les primeres ordenances del Gremi de Velluters”, ha explicat Rodríguez. En paraules del president, “la idea de la Diputació és que aquesta riquesa històrica i patrimonial amb la qual compta la institució arribe als ciutadans, que la descobrisquen i la gaudisquen”.



En aquest sentit, la Diputació de València i el Col·legi de l'Art Major de la Seda treballen en el desenvolupament d'un conveni que permetrà exhibir de forma permanent en el Museu de la Seda un facsímil amb la imatge del document de l'Arxiu Provincial. El privilegi, de gran valor i bellesa, confirma les ordenances redactades en 1477 per 56 mestres velluters, 12 d'ells genovesos, i eleva l'ofici a art. Les ordenances de 1479 regulaven aspectes com les trames de teixits que estaven prohibides, el nombre de telers màxim permès o les formes d'accés a mestre, entre uns altres. En aquell temps, aquest privilegi era de vital importància en una València amb un centre urbà de gran influència i activitat mercantil, amb la indústria sedera com a centre d’aquella esplendor econòmica. Aquell auge comercial va portar a la construcció de la famosa Llotja de la Seda, la primera pedra de la qual es va col·locar el 7 de novembre de 1482.





Recuperar el protagonisme de la seda



Amb la publicació del privilegi real, la Diputació acomiada l'Any de la Seda, que va començar en 2015, quan Espanya va passar a ser membre del Programa de la Ruta de la Seda de l'Organització Mundial de Turisme. A partir d’aquell moment, s'han succeït els esdeveniments en els quals València s'ha bolcat a recuperar el seu protagonisme històric entorn de l'art de la seda. Al juny d'enguany, València va ser seu de la Segona Trobada Internacional del Programa UNESCO Ruta de la Seda i aquell mateix mes reobria les seues portes el Col·legi de l'Art Major de la Seda, monument historicoartístic nacional convertit en museu. També enguany s'ha celebrat el XX aniversari de la declaració de la Llotja com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.