La Cavalcada de les Magues es trasllada al 15 de gener

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 11:00h

El president de la Societat Coral el Micalet , Tonetxo Pardiñas, ha anunciat hui que “enguany, per raons externes a l’organització, ens veiem obligats a traslladar la Cavalcada de les Magues al diumenge dia 15 de gener, a les 12.00 hores. Aquesta cavalcada, com qualsevol activitat dedicada als més menuts, a les xiquetes i xiquets que construiran el nostre futur, no volem que es puga veure enterbolida per cap actuació que puga significar, ni de lluny, un enfrontament o violència”.Segons Pardiñas, “quan conceptes com llibertat, igualtat, fraternitat o ‘sororitat’ provoquen l’oposició d’alguna persona, a mi no em produeix més que una profunda tristor. I volem que la Cavalcada de les Magues siga, per damunt de tot, una festa, que l’alegria puga amerar els xiquets i xiquetes que ens vulguen acompanyar”.“Allò que va començar ara fa 80 anys per alegrar uns dies la vida difícil d’unes xiquetes i xiquets refugiats, que fugien de l’horror, volem allunyar-ho de qualsevol acte d’enfrontament, per reduït que siga”.