La Generalitat projecta un túnel flotant a les Illes Balears

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 13:15h

El projecte comprèn dos tubs de formigó corbat i suspesos a uns 30 metres sota la superfície del mar Mediterrani

L’executiu valencià preveu iniciar contactes amb l’empresariat i representants del Govern balear per tal de donar suport econòmic al projecte de construcció d’aquest túnel flotant de 215 km fins a Andratx.

RedactaVeu / València



Un túnel per baix del mar que comunique el País Valencià amb les Illes Balears. El que fins ara estava considerat com un projecte inimaginable pot ser una realitat l’any 2039 si es compleixen les previsions de la Conselleria d’Obres Públiques i s’aconsegueix finalment el finançament necessari per executar aquesta magna obra projectada per un estudi noruec d’enginyeria.



El projecte desenvolupat per una empresa noruega −amb experiència en aquest tipus d'infraestructures− compta amb el vistiplau de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i del mateix president Ximo Puig. L'obra d'enginyeria submergida preveu la construcció, en una primera fase, d'un túnel flotant de 104,81 quilòmetres de longitud, des de la costa de Dénia (la Marina Alta) fins a Sant Antoni de Portmany (Eivissa). En una segona fase, l'estudi contempla la prolongació d'aquest túnel –amb bifurcació a l'altura de l'illa d'Eivissa− fins a Andratx (Mallorca), amb un total de 215 kilòmetres de llargària.



Imatge dels tubs i de les barcasses flotants de subjecció de l'estructura submergida.



Dues vies en cada sentit



L'interior dels túnels tindrà, segons el projecte de l’estudi d’enginyeria noruec –el nom del qual, la Generalitat, prefereix mantenir en secret−, el mateix aspecte que una autopista normal, amb dues vies en cada sentit de la circulació de vehicles. Ambdós comptaran amb vies per a bicicletes, eixides d'emergència i sistemes d'il·luminació i ventilació. Si el projecte finalment es duu a terme, la seua construcció podria estar conclosa l'any 2039, segons les previsions.



Maqueta del túnel dissenyat per un estudi noruec.



Fonts de la Generalitat Valenciana han anunciat a aquest digital que en breu, previsiblement a principis de 2017, s’iniciaran contactes amb les principals organitzacions empresarials del País Valencià i de les Illes, i també amb el Govern balear de cara a plantejar la possibilitat de participar en el finançament de l’obra, el cost de la qual supera els 25.000 milions d’euros. Tampoc es descarta la possibilitat d’establir un peatge per als vehicles dels usuaris.





Segons la descripció del projecte, a la qual ha tingut accés La Veu del País Valencià, aquest túnel de carreteres comprendrà dos tubs de formigó corbat, cadascun de 1.200 metres, i suspesos a uns 30 metres sota la superfície del mar Mediterrani. Així mateix, contempla barcasses flotants necessàries per a la seua subjecció que recolzen l'estructura submergida, i es mantenen flotant en la superfície a una distància prudent per permetre el pas de vehicles de transport marítim, com els ferris.