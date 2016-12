El Barça arrabassa la segona posició al València Bàsquet (94-82)

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 12:30h

Tyrese Rice i Doellmann van dominar els valencians amb el seu encert

Tyrese Rice davant Guillem Vives durant el partit.

Lliga ACB, València Bàsquet



Javier Cid / València.



El Barcelona va guanyar el València Bàsquet al Palau Blaugrana gràcies a una exhibició de Tyrese Rice i Justin Doellmann que retorna els catalans a la segona posició de la Lliga ACB. Rice va completar una actuació magnífica amb 25 punts i 7 de 10 en triples, trastocant cada intent valencià d’apropar-se al marcador.



El partit va començar molt igualat i es va mantenir així fins el minut huit del primer període. Diot i Rice anaven anotant punts mentre que Juan Carlos Navarro aconseguia el triple que l’ha convertit en el quart màxim anotador de la història del bàsquet espanyol per mantenir la igualtat en el tanteig (16-16, min. 8).



L'entrada a pista de Joey Dorsey per Ante Tomic va canviar l’escenari i el Barcelona va passar a dominar el partit amb relativa comoditat davant un València Bàsquet que va anar perdent frescor i encert en el seu joc amb el pas dels minuts. El pivot nord-americà va imposar la seua força defensiva i els seus punts, juntament amb dos triples consecutius de Navarro i Doellman, van obrir la primera bretxa al marcador (23-16, min. 9).



El València Bàsquet va entrar descentrat al segon quart. La defensa del Barcelona frenava cada intent valencià de tir còmode. De fet, només tres dels atacs valencians van finalitzar en cistella de dos en tot el segon quart, per acabar amb només deu punts. El Barcelona amb un Dorsey que seguia anotant fins que va cometre la seua tercera falta personal, dominava el partit sense massa dificultats. Rice al comandament i Doellmann des de l’exterior i des baix del tauler, anotaven per fer gran la diferencia al descans (44-30, min.20).



En la represa, el València Bàsquet es va recuperar, aparentment, en l'inici del tercer quart gràcies a Luke Sikma, que va eixir dels vestidors molt encertat (46-38, min. 23). Els valencians es van anar recuperant fins estrènyer la diferència amb un San Emeterio sempre molt resolutiu en els moments claus (59-56, min. 28).



Finalment, pareixia que s’ajustava el partit, però, tota feina va quedar sense recompensa en el minut i mig final del quart. Quatre triples consecutius, tres d’ells de Tyrese Rice i altre de Doellman, van deixar el València Bàsquet noquejat i el Barça amb una còmoda renda per afrontar el darrer període (71-58, min. 30).



Els valencians no van reaccionar ja després del parcial de 12-2 endossat pel Barcelona al final del tercer quart i el Barcelona va aprofundir en la ferida amb dos nous triples de Rice i Oleson que van liquidar el partit (79-60, min. 33). El València Bàsquet va maquillar el resultat al final, però va perdre la segona plaça al Palau Blaugrana en un partit que va anar, quasi tot, a remolc.



Fitxa tècnica:



94 - Barcelona (25 + 19 + 27 + 23): Rice (25), Navarro (11), Claver (2), Doellmann (18), Tomic (10) -equip inicial-, Dorsey (7), Koponen ( 6), Renfroe (4), Vezenkov (2), Oleson (9) i Eriksson (-)



82 - València Bàsquet (20 + 10 + 28 + 24): Diot (7), Martínez (15), Sato (4), Sikma (15), Kravtsov (4) -equip inicial-, Dubljevic (10), Vives (-), Oriola (-), Thomas (11), San Emeterio (8), Sastre (6) i Van Rossom (2).



Àrbitres: García González, Calatrava i Munar. Van eliminar per cinc personals a Joey Dorsey (min. 31).



Incidències: Partit corresponent a la catorzena jornada de la Lliga ACB disputat al Palau Blaugrana davant 5.164 espectadors.