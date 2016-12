Compromís defensa que el Consell tinga en compte l’acord sobre la competència lingüística

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 13:00h

Després de l’acord signat per CCOO-PV, UGT-PV i Intersindical per demanar conjuntament al Consell que garantisca la competència lingüística de tots els treballadors públics de l'Administració valenciana amb cursos intensius i de reciclatge de diferents nivells segons el lloc que exercisquen, el síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, ha traslladat la valoració que des de la coalició se’n fa d’aquets acord , del qual informava ahir aquest diari. Així, Ferri ha assenyalat que “des de Compromís mostrem la nostra alegria per l'acord històric entre els representants dels treballadors de l'Administració per avançar en la igualtat lingüística”.Segons Ferri, “és molt positiu que en un futur pròxim, tots els ciutadans puguen adreçar-se a la Generalitat en qualsevol de les dos llengües oficials, en valencià o en castellà, i ningú siga discriminat per aquest motiu. I també creiem que és una molt bona notícia que puguem arribar a aquest objectiu des del consens entre forces polítiques, sindicals i la societat civil valenciana”.Des de Compromís s'ha celebrat aquest acord catalogat com “històric” i s'ha defensat la necessitat que la nova Llei de Funció Pública, que està elaborant el Consell, tinga en compte aquestes reivindicacions per garantir que tots els treballadors i treballadores de l'Administració pública puguen atendre en qualsevol de les dues llengües oficials del País Valencià, tal com estableix l'article 9.2 de l'Estatut d'Autonomia.