Ribó ofereix a CaixaBank els Docks per a Caixaforum i Puig, l’Àgora

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 12:45h



RedactaVeu / València.



L'alcalde de València, Joan Ribó, ha demanat a CaixaBank que es decidisca "prompte" respecte de la ubicació d'un Caixaforum en la ciutat de València i li ha tornat a oferir l'edifici dels Docks del Port. El president de la Generalitat, Ximo Puig, per la seua banda, es va referir a la possibilitat que el centre cultural s'instal·le en l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències.



Ribó s'ha pronunciat en aquests termes en una roda de premsa sobre el pla de neteja municipal per a 2017 en ser preguntat per si hi havia alguna novetat en relació amb la ubicació del Caixaforum a València.



Sobre aquest tema, el primer edil ha reiterat que els Doks podrien acollir aquest espai cultural. "Seria una possibilitat", ha manifestat, per afegir que açò ho "ha de decidir el seu president. El que paga, mana. Ho ha de decidir ell".



L'edifici dels Doks −ha agregat− "és una possibilitat interessant, però també hi ha altres opcions culturals", ha agregat. "El que volem és que els Doks tinguen un ús cultural, que deixen de ser sales de festa. Si Caixaforum va a l'Àgora o a altres llocs, és una cosa que ha de decidir qui ha de decidir-ho", ha postil·lat.



"Pensem que és fonamental i és obligació de CaixaBank que València tinga un Caixaforum. On? Nosaltres oferim aquesta possibilitat −els Docks−. També la Generalitat ha oferit l'Àgora i crec que hi ha una tercera o quarta opció".



Preguntat per aquestes alternatives, Ribó ha indicat que creu que s'ha oferit també la plaça Tetuán. "Possibilitats hi havia moltes. En el seu moment hauran de decidir. Demane amb força que es decidisca ràpid i que estiga a València. Tenir un Caixaforum és un element cultural molt potent i per al turisme ens pot ajudar moltíssim", ha insistit.