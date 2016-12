La Diputació dinamitza la conca del riu Sellent al seu pas per Bolbait

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 00:00h

La Diputació de València aposta per recuperar i reconèixer els espais fluvials com a “espais públics de primer ordre per a la ciutadania i que revitalitzen el patrimoni”. Així s’ha expressat el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, durant la seua recent visita a les actuacions d’adequació efectuades a la conca del riu Sellent al seu pas per Bolbait.Els treballs s’emmarquen dins del Programa d’Espais Degradats impulsat per part de la corporació provincial i que ha permès condicionar la zona i habilitar un mirador des del qual gaudir de les vistes que presenta aquest enclavament.Josep Bort ha manifestat en la seua visita, en què ha estat acompanyat per l’alcaldessa de Bolbait, Carolina Mas, que és “molt important” treballar per revitalitzar el patrimoni natural dels nostres pobles amb l’objectiu “d’apropar-los a la ciutadania i reconèixer els espais fluvials com a espais públics de primer ordre”. En aquest mateix sentit, el responsable de l’Àrea de Medi Ambient ha recordat que durant les darreres dècades “el desenvolupament urbà ha donat l’esquena a rius i barrancs” i ha celebrat que en l’actualitat aquesta visió “està canviant i comencen a ser percebuts com a espais que conviden al goig i gaudi de la natura” per part de la ciutadania, ha destacat.