Oltra assegura estar 'contentíssima' que Ribó vulga repetir com a cap de llista

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 14:45h

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, assegura estar "contentíssima" amb l' anunci de l'alcalde de València, Joan Ribó, de voler presentar-se a les primàries de la coalició i repetir com a cap de llista per a les municipals de 2019, ja que és "l'alcalde que aquesta ciutat necessita" i "quatre anys es queden curts" per a desenvolupar un projecte.En una entrevista concedida a Europa Press, Oltra ha destacat que Ribó "és un gran alcalde", està "estupend" i "té energia i un equip molt jove" i és, en definitiva, "l'alcalde tranquil que aquesta ciutat necessita després d'anys de desastre i de despotisme i d'un exercici del poder pervers per a perpetuar-se en el poder"."Joan Ribó és eixe alcalde tranquil que necessita aquesta ciutat, amb visió de futur, amb la serenitat que li dóna, a més, la trajectòria", ha incidit la també vicepresidenta del Consell, qui ha subratllat que és també "un home que té les prioritats clares".Segons ha dit, quatre anys "es queden curts" per a desenvolupar un projecte perquè "el temps passa volant" i ha explicat que en el cas de la Generalitat, per exemple, el Consell va entrar a governar "no sobre net, sinó sobre un terreny ruïnós i ple d'enderrocs", per la qual cosa gran part de l'inici de la legislatura s'ha hagut de dedicar a "netejar tot l'enderroc"."Tot no es pot solucionar en un any, ni en dos, ni en quatre. Tampoc és que tot se solucione en huit, però amb huit ja deixes un projecte clar. Jo espere, al final d'aquesta legislatura, haver netejat la llista d'espera, deixar un camí de drets consolidats, però després caldrà abordar altres temes perquè la societat envelleix", ha dit la titular d'Igualtat i Polítiques Inclusives.Oltra considera que Ribó ha realitzat ara aquest anunci per a tancar les especulacions sobre el seu futur en 2019 i creu que "va fer bé" no pronunciant-se quan, res més començar la legislatura, se li preguntava sobre les següents eleccions. Açò, ha dit, resulta "molt cansat" i mostra que es viu "en una 'electoralitis' absoluta"."Jo ara què estic fent? Governar. Quan toque presentar-se a les eleccions, doncs ja m'ho plantejaré, però no és el moment", ha dit, per a qüestionar que s'estiga "pendent del que passarà d’ací tres anys en lloc de com governar hui: hi ha uns altres que només estan pendents del 2019, que no parlen més que del 2019, doncs que seguisquen pendents del 2019", ha resolt.