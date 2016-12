El País Valencià lidera amb un 94% l'ocupació de cases rurals en la nit de Cap d’Any  

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 00:00h

El País Valencià lidera l'ocupació de cases rurals durant la nit de Cap d'Any de 2016 a tot l’Estat espanyol amb un 93,75%. En l'àmbit estatal, la dada aconsegueix un 78,4%, a falta de comptabilitzar les reserves d'última hora, segons les dades obtingudes en un cercador d'allotjaments rurals.Açò suposa una ocupació 6 punts superior a la registrada el passat any en la nit de Cap d'Any a l’Estat espanyol, arribant a un 84% en el cas de les cases rurals de lloguer complet, per la qual cosa es tancarà l'any amb un balanç positiu per al turisme rural confirmant l'increment d'ocupació que s'ha produït al llarg de tot l'any.Així, les comarques valencianes lideren l'ocupació durant la nit de Cap d’Any de 2016 en tot el territori espanyol amb un 93,75%, seguides d'altres comunitats com Catalunya amb un 92,4%, Navarra (90,28%), Murcia (90,1%), Aragó (89,72%), Madrid (87,29%) o Andalusia (84,66%).Quant a demarcacions, Castelló se situa com la de major ocupació durant la nit de Cap d’Any de 2016, amb un 96,21% d'ocupació, seguida d'altres com Barcelona (95,89%), Terol (95,77%), València (95,18%), Girona (93,26%), Lleida (90,72%) i Navarra (90,28%), segons el cercador Tuscasasrurales.Les característiques més demandades durant la nit de Cap d’Any de 2016 pels viatgers que han decidit reservar un allotjament rural per a l'última nit de l'any són que dispose de barbacoa (85%), jocs de taula i activitats (84,5%), xemeneia (84%) i que admeta animals (82,5%) d'acord amb els allotjaments amb major ocupació per a aquesta nit de Cap d’Any.