Marina Albiol denuncia davant la CE la detenció del regidor de la CUP de Vic

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 15:15h

La portaveu d’Esquerra Unida a l’Europarlament, Marina Albiol, s’ha adreçat a la Comissió Europea amb motiu de la detenció del regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, a qui la Justícia de l’Estat espanyol acusa de ‘sedició’, per preguntar si “aquesta detenció, com altres mesures judicials que s’estan aplicant a polítics independentistes catalans, compleixen amb la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea”.“Un regidor, democràticament escollit per la ciutadania, es va negar a declarar, acollint-se al seu dret a no declarar. I poc després és detingut acusat de sedició, en base a unes declaracions. Voldríem saber si la Comissió Europea considera que aquestes actuacions judicials són adequades a un estat de dret, perquè a totes llums semblen pròpies de règims feixistes com el que va investir massa autoritats judicials espanyoles”, ha preguntat Albiol.Albiol ha apel·lat l’article 11 de l’esmentada Carta de Drets Fonamentals, que s’ocupa de la llibertat d’expressió i d’informació i diu, textualment, que “tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d’opinió i la llibertat de rebre o comunicar informacions o idees sense que puga haver ingerència d’autoritats públiques i sense consideració de fronteres”.Davant això, Albiol ha subratllat que “a l’Estat espanyol ara mateix ni tan sols els càrrecs electes democràticament tenen la seguretat que no poden ser detinguts per defensar les seues idees; les idees que els ciutadans els han encarregat defensar”. Esquerra Unida considera que s’està vulnerant un dret fonamental bàsic com és la llibertat d’expressió “i Europa no pot quedar-se de braços plegats davant la gravetat d’aquesta deriva”.A més, en la mateixa pregunta, Albiol ha recordat que el cas de Coma no és aïllat, sinó que continua un rosari d’assetjament judicial a determinades idees polítiques: “L’aparell de l’Estat intenta criminalitzar l’independentisme; ahir va ser Joan Coma, però abans també va ser detinguda l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, o cinc persones acusades de cremar fotos del rei; i cal recordar que també han hagut de declarar a seu judicial la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o l’expresident de la Generalitat, Artur Mas. Fins i tot, s’han citat a declarar sis regidors de Badalona per obrir l’Ajuntament el 12 d’octubre”.Segons Albiol, hi ha una “ofensiva” per perseguir idees polítiques que actua contra aquells que les defensen a les institucions, una mena de guerra bruta tutelada per l’aparell judicial “i creiem que Europa hauria d’actuar, perquè no sabem on pot acabar un procés que està adquirint caire totalitari”.