‘Irregularitats’ en el contracte de la presumpta trama de Sergio Blasco a l’Hospital Provincial

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 16:15h

,

El contracte que es troba a l’epicentre d’una presumpta trama de corrupció que Esquerra Unida va denunciar davant la Justícia, pel qual el Consorci de l’Hospital Provincial de València adjudicava la gestió integral de la logística, ha arrossegat múltiples irregularitats que la Sindicatura de Comptes ha detectat en l’ informe de fiscalització corresponent a l’exercici 2015 (pàgines 121-124) i que s’ha fet públic hui.Per a la diputada d’Esquerra Unida a la Diputació de València, Rosa Pérez Garijo, les greus irregularitats que ha detectat la Sindicatura de Comptes “mostren que el major contracte que va aconseguir la presumpta trama que vam denunciar és molt sospitós”.“La desastrosa gestió de Sergio Blasco al capdavant del Consorci, del qual va acabar dimitint arran de les nostres denúncies, ha tingut conseqüències nefastes fins al dia de hui”, ha criticat Pérez Garijo, qui considera “escandalós” que l’empresa adjudicatària subcontractara les obres i que, a més “no s’haja justificat el pagament de 654.167 euros”. A més, segons recorda la diputada de la formació d’esquerres, l’ampliació del contracte “no va comptar amb el preceptiu informe del Consell Jurídic Consultiu”.La gestió logística del consorci provincial, adjudicada a l’empresa Out-Log, inicialment per 10,5 milions d’euros, fou ampliada mitjançant un altre contracte subscrit el 6 de juliol del 2009 per un valor de 3,1 milions d’euros. Aquesta modificació contractual, critica la Sindicatura, “s’aprova mitjançant una resolució del director gerent i la directora economicofinancera, sense la competència delegada necessària”. L’òrgan fiscalitzador del sector públic observa també una “indeterminació de l’objecte contractual” i que “no es va sol·licitar l’informe preceptiu del Consell Jurídic Consultiu”.Per una altra banda, segons observa la Sindicatura de Comptes, “els estatuts de l’empresa contractista no consideren l’execució d’obres ni la gestió de residus”. A més, l’òrgan fiscalitzador assegura que “l’execució de l’obra fou subcontractada íntegrament” i que no “s’acredita la recepció formal per part del Consorci de les obres i subministraments contractats”. Així, s’ha detectat un total de 654.167 euros en pagaments no justificats. Cal recordar que en l’ informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici anterior (pàgines 41-42) també s’hi feia menció.