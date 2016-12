RTVV no ha presentat els comptes de l'exercici 2015 a la Sindicatura de Comptes

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 16:45h

L'informe recorda que les empreses públiques de la Generalitat estan sotmeses a l'obligació de retre els seus comptes anuals

EP / València.



Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SAU, i l'ens públic RTVV, que es troben actualment en procés de liquidació, no han presentat els seus comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 a la Sindicatura de Comptes. A més, en el cas de la primera, tampoc ha retut el preceptiu informe d'auditoria.



Així consta en l'Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici 2015, -la meitat del qual va estar governant el PP i l'altra meitat el Consell actual del PSPV i Compromís-, que el Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, ha lliurat aquest dimecres al president de les Corts, Enric Morera, i, posteriorment, al cap de la Generalitat, Ximo Puig.



L'informe recorda que les empreses públiques de la Generalitat estan sotmeses a l'obligació de retre els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes. No obstant açò, indica que Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SAU no ha retut els comptes anuals d'exercici 2015, ni el preceptiu informe d'auditoria.



En el cas de l'ens públic Radiotelevisió Valenciana no ha presentat els seus comptes anuals, encara que sí ha remès l'informe d'auditoria.



D'altra banda, pel que fa a les despeses de personal, la Sindicatura de Comptes explica que l'1 de juliol de 2015 es va produir la integració de set treballadors, que eren personal laboral adscrit a la xarxa de difusió de Radiotelevisió Valenciana, SAU.