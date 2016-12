El Síndic de Comptes detecta 'debilitats' en la despesa dels Generals de València i Castelló

Dimecres, 28 de desembre de 2016 a les 18:00h

Se centren fonamentalment en "la inexistència de mecanismes de control jurídic i econòmic sobre les decisions de despesa"

Hospital Provincial de Castelló.

La Sindicatura de Comptes ha detectat "febleses significatives" en els procediments de gestió i control de la despesa dels consorcis de l'Hospital General Universitari de València i en del Provincial de Castelló, que consisteixen fonamentalment en "la inexistència de mecanismes de control jurídic i econòmic sobre les decisions de despesa".



Així consta en l'Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici 2015, -en la meitat del qual va estar governant el PP i en l'altra el Consell actual del PSPV i Compromís-, que el Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, ha lliurat aquest dimecres al president de les Corts, Enric Morera, i, posteriorment, al cap de la Generalitat, Ximo Puig.



Aquest informe assenyala que aquests dos consorcis ha contret obligacions per imports "significatius" sense cobertura pressupostària i sense la prèvia tramitació del preceptiu expedient de contractació. Per tant, "no es garanteix la raonabilitat dels preus acordats ni la selecció de l'oferta més avantatjosa per al Consorci", indica.



En el cas del de València, es refereix especialment als productes farmacèutics i serveis hospitalaris concertats i no concertats, endopròtesi i hemodiàlisi, mentre que en el cas del de Castelló, fonamentalment als productes farmacèutics i serveis de manteniment d'equips d'electromedicina.



Segons la Sindicatura de Comptes, aquests dos consorcis "no han complit de forma raonable amb els principis i regles generals establits en la normativa de contractació pública".



"Incompliments molt significatius"



Respecte al Consorci de l'Hospital General Universitari de València, s'han observat "incompliments molt significatius" en relació amb l'expedient per a la realització d'obres de pintura de paraments, subscrit l'1 de juny de 2015 o el conveni subscrit amb la Fundació Hospital General Universitari per a la construcció d'un nou edifici docent per a la Universitat de València.



També respecte a la modificació del contracte per a la gestió integral de la logística en el Consorci, subscrit el 6 de juny de 2009, o l'acord de 29 d'abril de 2009, pel qual es modifiquen les condicions dels contractes subscrits anteriorment per la Diputació de València per a la prestació de serveis d'exploracions radiològiques.



"Incompliments" en el contracte



En el cas del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, el Síndic fa referència, entre altres, a "incompliments" en el contracte per a la construcció i gestió mitjançant concessió d'un aparcament i la construcció d'un saló d'actes; o al contracte d'arrendament amb opció a compra de dos terrenys situats a la Vall d'Uixó, d'1 de juny de 2011, subscrit pel vicepresident del Consorci.



En alguns casos s'han detectat "indicis de possible responsabilitat comptable", per la qual cosa la Sindicatura de Comptes els remet amb aquesta consideració al Tribunal de Comptes.



També s'han detectat "indicis de responsabilitat comptable" en determinats pagaments efectuats en 2015 sense contracte per la prestació de serveis de neteja i per la prestació de serveis de naturalesa laboral.



En la fiscalització de l'àrea de personal, l'òrgan fiscalitzador ha revisat la contractació de dos programes informàtics relacionats amb la gestió de la nòmina. Un dels contractes es va tramitar i va adjudicar "amb nombrosos i greus incompliments dels principis i normativa de contractació, la qual cosa va impedir garantir l'adjudicació del contracte a l'oferta econòmicament més beneficiosa per al Consorci".



“Desequilibri economicofinancer”



D'altra banda, els comptes anuals de 2015 dels dos consorcis reflecteixen "un desequilibri economicofinancer", produït com a conseqüència de les pèrdues acumulades d'exercicis anteriors, motivades, fonamentalment, per la falta de finançament per part de la Generalitat i les Diputacions de València i Castelló, en cada cas.