Els crims impunes del franquisme arriben al ple de la Diputació de València

La diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, insta la Diputació a col·laborar amb la jutgessa que instrueix la ‘querella argentina’ des del país sud-americà.

València



Rosa Pérez Garijo (EUPV) la diputada de Memòria Històrica, es va reunir aquest dimarts amb membres de la Plataforma de Suport a la Querella Argentina per tal d’ultimar una proposició que presentarà dijous al Ple de la Diputació, en la qual s’insta les autoritats competents a col·laborar en la tramitació de l’anomenada “querella argentina”, la causa que instrueix la jutgessa argentina María Servini contra els crims del franquisme.



La diputada, segons informava la mateixa Diputació, s'ha reunit amb Ofèlia Vila i Lucil·la Aragó, membres de la plataforma, que valoraren “molt positivament” el contingut de la proposició i expressaren en aquest sentit, que la proposició “representa un exemple de la lluita per la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes del franquisme”, ja que “l'obtenció de resolucions per la via jurisdiccional és el més complicat”.



La Coordinadora Estatal de Suport a la Querella Argentina, on s'integra la plataforma valenciana, treballa dos línies d'actuació: d'una banda, la de suport a la querella argentina contra els crims a la humanitat perpetrats pel franquisme, i d’una altra, la de l'impuls a processos penals en els jutjats espanyols per delictes d'aquest tipus contra veïns dels municipis querellants.



Pérez Garijo volgué destacar que l'aprovació en el Ple de la Diputació d'aquesta proposició del Departament de Memòria Històrica “suposarà un pas important en la lluita contra la impunitat”, i en cas que es donen les circumstàncies, la Diputació es pot sumar als compromisos assumits pels alcaldes i representants municipals de Pamplona, Saragossa, Vitòria, la Corunya, Barcelona, Cadis i Rivas-Vaciamadrid, ciutats que a hores d’ara ja han signat el manifest ‘Veritat, justícia i reparació ja!’





La diputada Rosa Pérez amb membres de la Plataforma de suport a la "querella argentina".



Per altra banda, la diputada anunciava que la promoció d'aquestes querelles, que en el cas dels municipis de la demarcació de València, comptaran amb l'assistència jurídica de la Diputació, no es basen “en l’afany de cap venjança, sinó en l’exigència humana de veritat, justícia i reparació”.



Proposició per al Ple de la Diputació



En la moció que se sotmetrà a votació aquest dijous, la diputada Rosa Pérez Garijo proposa a l'ens expressar la “disconformitat” amb el contingut de la circular de la Fiscalia General del 30 de setembre, en la qual el ministeri públic apel·la a la improcedència de la pràctica de l'auxili judicial invocat per la jutgessa María Servini en tots els jutjats als quals s'han remés exhorts per a interrogar dèneu investigats per crims del franquisme.



És per això que Pérez Garijo insta “les autoritats competents a col·laborar en la tramitació” de la causa instruïda per la jutgessa Servini i expressa el “suport incontestable a tots els habitants de la província que van ser víctimes de repressió i als seus familiars”.



La diputada, en aquest sentit, també “anima els ajuntaments de la província a acollir com a pròpies les peticions de causa judicial començades en cada municipi pels veïns a fi que els òrgans jurisdiccionals espanyols puguen determinar les responsabilitats penals subsistents que se’n deriven d’acord amb l'ordenament jurídic estatal i internacional i amb audiència a les víctimes”.



Fins a “un centenar de ciutadans” de la demarcació de València han presentat denúncies en el consolat argentí de Madrid perquè les incorporen a la querella argentina instruïda per la jutgessa Servini. “Específicament, es demanarà l'actuació d'ofici en la investigació i la persecució dels delictes relacionats amb el robatori, l’adopció irregular i la desaparició de xiquets i l'adopció de mesures per a crear la figura d'un fiscal coordinador que faça el seguiment d'aquests casos i impulse el conjunt de les actuacions de fiscalies distintes”, apuntà la diputada, qui finalment, també proposarà a la Diputació que es comprometa a assistir jurídicament els ajuntaments que es personen en causes destinades a esclarir i jutjar els esdeveniments esdevinguts en els seus municipis relacionats amb la repressió franquista.





