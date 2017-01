Les pluges de desembre al País Valencià, destacades entre els 10 fenòmens de l’any

Diumenge, 1 de gener de 2017 a les 00:15h

El terratrèmol de magnitud 6,3 que al començament d'any va deixar 26 ferits a Melilla, el rècord de calor registrada en el mes de setembre o les fortes inundacions produïdes fa unes setmanes al País Valencià i les Illes Balears, es troben entre els deu fenòmens meteorològics i naturals del 2016, arreplegats pel portal informatiu eltiempo.es.Així doncs, segons apunten des d’aquest portal, el passat mes de maig va ser el més calorós en la Terra des que es tenen registres des del 1880. La temperatura mitjana global d'aquest maig passat ha estat 0.93ºC per sobre de la mitjana, la qual cosa trenca l'anterior rècord establit l'any passat i que excedia de la mitjana en 0,07ºC. Açò fa que maig siga el huitè mes consecutiu en la llista de mesos que han batut rècords com els més càlids de la història a nivell global.Per la seua banda, el dia 25 de juliol es va declarar un catastròfic incendi en la localitat d'Artana (la Plana Baixa), que va arribar a arrasar més de 1.400 hectàrees en la Serra d’Espadà. La virulència de les flames va deslligar una columna de fum que va ser visible des de diversos punts, no solament de la demarcació. Però, un mes després, a l'agost, els incendis van arrasar Portugal, entre ells, un molt greu en l'Illa de Madeira, i també el nord-oest peninsular. Així, fins a 455 incendis simultanis es van donar en el nord i centre de Portugal, i les altes temperatures i el vent van provocar que les flames arribaren fins a les cases en moltes localitats.En clau internacional, el mes d'octubre va estar marcat pels vents de més de 230 km/h, de l'Huracà Matthew que va deixar danys i víctimes en la República Dominicana, Haití i Cuba per a més tard dirigir-se cap als Estats Units on va ocasionar intenses pluges. Així, es va convertir en un huracà categoria 5 en l'escala d'huracans de Saffir-Simpson el 30 de setembre i que després va descendir a categoria 4. És considerat com l'huracà més fort que ha afectat l'àrea del Carib des de l'huracà Félix en 2007.Al territori valencià, en el mes de novembre una tromba marina va agranar la costa valenciana en l'últim cap de setmana del mes, des de Sueca al Perelló o Cullera. La tromba o mànega marina es va deixar veure en nombroses localitats a un quilòmetre de distància. Mentre que finalment, l'any 2016 ha acabat amb un temporal que ha afectat el País Valencià, en el qual es van superar els 600 mm de pluja en la localitat de l'Orxa i Planes (el Comtat), on van estar per sobre dels 500 mm. A més, el riu Segura al seu pas per Oriola es va desbordar i va pujar el seu cabal fins a 6 metres, un fet que no ocorria des de 1987. La Ribera arribà al nivell 2 d’emergència per “inundació imminent” a causa de les “grans” crescudes del Xúquer i les pèrdues es van xifrar el passat divendres 23 de desembre de manera “provisional” en més de 210 milions d’euros. El temporal però, es va cobrar la vida de 4 persones al País Valencià.