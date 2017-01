Troben restes medievals durant la restauració de l'edifici Bombas Gens

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 00:00h

L'antiga fàbrica Bombas Gens està en procés de restauració per a convertir-se en la seu de la Fundació Per Amor a l’Art i acollir un centre d'art modern i contemporani. Durant aquest procediment de rehabilitació, el valor patrimonial de l'edifici ha anat creixent, ja que aquest estiu es van trobar restes d'una alqueria medieval. A més, en octubre es va afegir la descoberta d'un celler subterrani de finals del segle XV i ara s'han pogut recuperar diferents restes medievals, com peces ceràmiques o fragments de les vaixelles.Entre les troballes s'hi troben nombrosos fragments de peces ceràmiques. “Hem trobat diferents conjunts de taulells gòtics que serviren per a pavimentar les estances nobles de l'habitatge. Es tracta de diversos centenars de taulells d’estil maniser, decorats en to blau de cobalt sobre fons blanc d’estany, la cronologia del qual correspon a finals del segle XV i principis del XVI”, afirma Paloma Berrocal, arqueòloga del projecte.Per altra banda, també han eixit a la llum diferents peces emprades en la vida diària de l’alqueria, com poden ser fragments de les vaixelles. “Ens ha arribat, per exemple, un plat de pisa blau decorat amb motius de palmetes datat entre els segles XIV i XV i que formaria part d’una de las primeres vaixelles gastades. A més, ens trobàrem diverses peces fragmentades de plats daurats de Manises d’una època posterior, en concret del segle XVII, que foren rebutjats després de ser usats”, explica Berrocal.