El vilanoví Pau Fabregat Beltran, nou president de Maestrat Viu

En el mandat de Joan Ortí Voltas s'han consolidat activitats com ara els Premis Maestrat Viu, la Festa per la Llengua, la Trobada Excursionista i la Trobada d'Entitats del Maestrat

RedactaVeu / Benassal.



Recentment,



L’assemblea, que va estar moderada per l’encara president de Maestrat Viu, Joan Ortí Voltas, va decidir renovar parcialment la junta directiva. Aquest, que en la nova junta directiva serà vocal, va dirigir unes paraules carregades d’agraïments perquè, deia, “Maestrat Viu m’ha permès seguir en certa manera el compromís i la vinculació que tenia a Catalunya, m’ha facilitat conèixer un territori que viu en un món molt localista però obert al sentiment de País, en el qual es constata el desvetllament de la identitat comarcal, i m’ha permès la relació amb persones i entitats del Territori de Cruïlla: el Matarranya, els Ports, el Montsià o el Delta de l’Ebre”. És en el mandat de Joan Ortí Voltas que s’han consolidat activitats com els Premis Maestrat Viu, la Festa per la Llengua o la Trobada Excursionista, i s’ha afegit un projecte necessari, la Trobada d’Entitats del Maestrat, del qual es mostra molt satisfet perquè, amb coorganització amb el Centre d’Estudis del Maestrat, “Maestrat Viu es converteix en el motivador i l’impulsor de la coordinació comarcal per un futur immediat que ens porti a una identitat comarcal necessària i vital”.



El nou organigrama



El president en funcions Joan Ortí serà reemplaçat per Pau Fabregat Beltran, que havia ocupat durant els darrers quatre anys la secretaria de l’entitat. El vicepresident Emilio Barreda Ferrando, també en el càrrec durant quatre anys, serà substituït per qui va ser el primer president de Maestrat Viu, Josep Meseguer-Carbó. La secretaria, en absència de Pau Fabregat, serà tramitada per Pilar Vidal Monferrer, fins ara vocal de l’entitat. I, finalment, en la tresoreria es mantindrà, durant dos anys més, Alícia Fermosell Roig. Així, les vocalies recauen en Emilio Barreda Ferrando, Antoni Vizcarro Boix, Vicent Sanz Arnau, Joan Ortí Voltas i Pilar Marés Saavedra.

Pau Fabregat Beltran, com a nou president de Maestrat Viu a partir de gener del 2017, també va oferir unes paraules improvisades en què remarcà la condició de vilanoví (de Vilanova d’Alcolea) i la pertinença del seu poble al Maestrat, a través de la vinculació històrica de la Setena de les Coves. Pau Fabregat, conegut en el si de Maestrat Viu com una persona constant i inesgotable, va indicar que continua apostant pel “treball en equip, cooperatiu, per la llengua i la cultura com a revulsius i valors propis de la nostra societat que actuen com a transmissors de l'autoestima col·lectiva”. Es va considerar a ell mateix “un amant de la meua terra, el Maestrat, des del Penyagolosa fins a la plana de Vinaròs”, i un bon coneixedor de la seua gent, que sap bé “què significa treballar per allò local (els pobles, les ciutats, la comarca del Maestrat) des de la globalitat (el País Valencià)”.



El discurs es va cloure amb el record viu per les persones referents que han guiat el Maestrat i va apuntar que “queda molt de camí per fer. Nosaltres, els que estem avui ací, recollim el seu llegat amb orgull, treballem i treballarem per engrandir, encara més, la seua memòria i el nostre Maestrat."