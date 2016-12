València perd 76.500 llocs de treball amb la crisi

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 11:00h

CCOO PV ha elaborat un Informe sobre la situació sociolaboral en la ciutat de València, abans i després de la crisi, que mostra l'abast de la destrucció de llocs de treball. Les xifres presentades en l'anàlisi comparativa mostren una pèrdua de 76.500 llocs de treball en l'última dècada i una caiguda de l'ocupació del 20,1%. Aquesta destrucció d'ocupació ha repercutit fonamentalment en la població assalariada amb 58.400 ocupacions menys (un 18,3% de reducció), encara que també ha fet mossa entre les persones autònomes, ja que han desaparegut 17.200 llocs de treball per compte propi (el que suposa un 29,2% menys d'ocupació autònoma).Segons l'última dada de l'Enquesta de Població Activa a nivell local corresponent al 2n trimestre del 2016, en la ciutat de València hi ha 71.100 persones en situació de desocupació, de les quals un 50,6% són dones (36.000) i un 49,4% homes (35.100). Actualment, la taxa de desocupació aconsegueix el 19% (19,3% per a dones i 18,7% per a homes). Hi ha unes 34.300 persones més en aquesta situació que fa una dècada, quan la taxa era del 8,8%.Aquest increment de l'atur ha afectat tots dos sexes; entre els homes hi ha 16.800 nous aturats i entre les dones 17.400 noves aturades. Per edats, l'atur ha repercutit fonamentalment entre les persones majors de 55 anys. Segons Ana María García, secretària d'Ocupació de CCOO PV, “és molt preocupant que la desocupació s'haja convertit en la nostra ciutat en un problema estructural, ja que el 45,9% no té treball des de fa més de dos anys i, per tant, tampoc té dret a percebre una prestació econòmica per desocupació”.Els diferents indicadors socials i econòmics presentats en l'Informe demostren els traumàtics efectes de les últimes reformes laborals, “que fan molt complicat albirar els efectes de la tan predicada recuperació econòmica promulgada pel Govern central. La precarització del mercat laboral, al costat de les polítiques públiques d'austeritat que han suposat la retallada dels serveis públics i la destrucció d'ocupació en aquest sector, té efectes directes en la precarització de la vida dels treballadors i les treballadores”, assegura García.És de destacar que en l'Ajuntament de València han desaparegut 1.400 llocs de treball des del 2007, amb una reducció del 29,8% de l'ocupació. Des de CCOO PV es considera important recuperar aqueixa ocupació perduda per a millorar la qualitat dels serveis públics. Així mateix, també és imprescindible realitzar majors esforços en el desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació per a oferir majors possibilitats en matèria d'orientació, formació i inserció.Per a tot açò, creiem que és una eina fonamental el Vè Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València, que, entre altres accions, ha constituït recentment l'Observatori de la Formació i el Mercat laboral, amb la finalitat de tenir un bon diagnòstic de la ciutadania i de les seues necessitats formatives i d'ocupació, així com les del teixit productiu de la ciutat.